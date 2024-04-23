Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Hilal Işık Aşrak kreş ve gündüz bakım evini ziyaret etti

Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hilal Işık Aşrak kreş ve gündüz bakım evini ziyaret ederek çocukların hazırladığı gösteriyi izledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı doğrultusunda Namık Kemal Mahallesi'ndeki Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret etti. Burada çocuklarla beraber bol bol fotoğraf çektiren Başkan Aydar, velilerle de sohbet etti. Kreşte ki miniklerin Türk bayraklarıyla hazırladığı dansı izleyen Başkan Kadir Aydar, çocuklarla keyif dolu bir gün geçirdi. 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayan miniklerin velileri Başkan Aydar'a belediyenin hizmeti olan kreş ve gündüz bakım evi için teşekkür etti. - ADANA