Ceyhan Belediye Başkanı Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek çift şerit olarak otoban bağlantı yoluna bağlayacağı projenin çalışmalarını başlattı. Ceyhan'ın ulaşım sorununa köklü çözümler getirebilmek amacıyla yeni yollar, akıllı kavşaklar gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kalıcı projelerle trafiği rahatlatmayı hedefliyor.

09.06.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan'da kesintisiz ve rahat bir ulaşım için akıllı kavşaklardan yeni yolların yapımına kadar şehrin birçok noktasında projelerini sürdüren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek çift şerit olarak otoban bağlantı yoluna bağlayacağı projenin çalışmalarını başlattı.

Ceyhan'ın ulaşım sorununa köklü çözümler getirebilmek amacıyla yeni yollar, akıllı kavşaklar gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kalıcı projelerle trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ceyhan ve Yumurtalık'ı birbirine bağlayan, aynı zamanda Adana-Hatay- Gaziantep otoyolu bağlantısı bulunan Uğur Mumcu Bulvarı ile otoban bağlantı ışıkları arasında tek şeride düşen yol, ekipler tarafından genişletilerek çift şeritli bölünmüş yol olarak bağlayacak projenin çalışmaları başladı.

Ceyhan'da iki akıllı kavşak açan ve bir yeni cadde açan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kentin giriş ve çıkışındaki en işlek caddelerden Uğur Mumcu Bulvarı'nda da trafiği rahatlatacak çalışmanın startını verdi. Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol genişletme çalışmasına başladığı bulvarda Başkan Aydar, "Uğur Mumcu Bulvarındayız. Bu bulvarı 5 yıl önce Zeydan Başkan'ımız ile birlikte bu çalışmayı yapmıştık. Ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı yarım kaldı. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere şimdi iş başına geldik. Değerli Ceyhanlılar müjdeyi veriyorum. Uğur Mumcu Bulvarı çift şeritle ortasında refüj çalışması yapılmak üzere otoban ışıklarına kadar devam ettireceğiz. Ceyhan çok güzel olacak, güzelleşecek. Ceyhan'ın girişlerini ve çıkışlarını ter temiz sıcak asfalt dökerek Ceyhan'a yakışır hale getireceğiz. Her şey sizin için" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Kadir Aydar, Uğur Mumcu, Ceyhan, Ulaşım, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ceyhan Belediye Başkanı Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:32 Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:03:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement