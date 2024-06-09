Ceyhan Belediye Başkanı Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak

Politika

Ceyhan'da kesintisiz ve rahat bir ulaşım için akıllı kavşaklardan yeni yolların yapımına kadar şehrin birçok noktasında projelerini sürdüren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek çift şerit olarak otoban bağlantı yoluna bağlayacağı projenin çalışmalarını başlattı.

Ceyhan'ın ulaşım sorununa köklü çözümler getirebilmek amacıyla yeni yollar, akıllı kavşaklar gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kalıcı projelerle trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ceyhan ve Yumurtalık'ı birbirine bağlayan, aynı zamanda Adana-Hatay- Gaziantep otoyolu bağlantısı bulunan Uğur Mumcu Bulvarı ile otoban bağlantı ışıkları arasında tek şeride düşen yol, ekipler tarafından genişletilerek çift şeritli bölünmüş yol olarak bağlayacak projenin çalışmaları başladı.

Ceyhan'da iki akıllı kavşak açan ve bir yeni cadde açan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kentin giriş ve çıkışındaki en işlek caddelerden Uğur Mumcu Bulvarı'nda da trafiği rahatlatacak çalışmanın startını verdi. Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol genişletme çalışmasına başladığı bulvarda Başkan Aydar, "Uğur Mumcu Bulvarındayız. Bu bulvarı 5 yıl önce Zeydan Başkan'ımız ile birlikte bu çalışmayı yapmıştık. Ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı yarım kaldı. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere şimdi iş başına geldik. Değerli Ceyhanlılar müjdeyi veriyorum. Uğur Mumcu Bulvarı çift şeritle ortasında refüj çalışması yapılmak üzere otoban ışıklarına kadar devam ettireceğiz. Ceyhan çok güzel olacak, güzelleşecek. Ceyhan'ın girişlerini ve çıkışlarını ter temiz sıcak asfalt dökerek Ceyhan'a yakışır hale getireceğiz. Her şey sizin için" dedi. - ADANA