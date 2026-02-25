Chagos Adaları'nın Yönetimi Askıya Alındı

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Müsteşarı Hamish Falconer, Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Adaları'nın yönetiminin ada ülkesi Mauritus'a devredilmesine ilişkin sürecin ABD ile yürütülen görüşmeler nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

İngiltere, Hint Okyanusu'nun ortasında bulunan denizaşırı toprağı Chagos Adaları'nın ada ülkesi Mauritius'a devredilmesine yönelik süreci askıya aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Müsteşarı Hamish Falconer, kararın gerekçesi olarak ABD ile yürütülen görüşmeleri gösterdi. Falconer, parlamentoda milletvekillerine hitabı sırasında adaların yönetiminin devrine ilişkin İngiltere ile Mauritius arasında geçtiğimiz yıl varılan anlaşmayı hatırlatarak, devir sürecine yönelik yasa tasarısının onay sürecinin durdurulduğunu belirtti.

Falconer, ABD'nin daha önce anlaşmaya destek verdiğini ancak son dönemde Washington'dan gelen açıklamaların süreci etkilediğini işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin açıklamalarına değinen Falconer, "Son zamanlarda ABD Başkanı'ndan çok önemli bir açıklama geldi" dedi.

ABD'nin sürece ilişkin eleştirilerinin doğrudan görüşüldüğünü ifade eden Falconer, "Anlaşmaya dair parlamentoda devam eden bir sürecimiz var. Uygun zamanda konuyu yeniden parlamentonun gündemine getireceğiz. Amerikalı muhataplarımızla yürütülen temaslara ise geçici olarak ara veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Trump'ın daha önce anlaşmaya destek verdiğini belirtmesine rağmen geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a anlaşmayı iptal etmesine yönelik çağrıda bulunmasının ardından geldi.

İngiltere-Mauritus arasındaki anlaşma

Taraflar arasında varılan söz konusu anlaşma İngiltere'nin, bölgenin egemenliğini Mauritius'a devretmesini ve adalar arasından en büyüğü olan Diego Garcia'da bulunan İngiltere-ABD ortak askeri üssünü geri kiralamak için yılda yaklaşık 101 milyon sterlin ödemesini öngörüyor. - LONDRA