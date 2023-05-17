Fransız dergisi Erdoğan hakkında skandal karikatür yayınladı! Cumhurbaşkanlığından tepki gecikmedi - Son Dakika
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Fransız dergisi Erdoğan hakkında skandal karikatür yayınladı! Cumhurbaşkanlığından tepki gecikmedi

17.05.2023 11:37

Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal bir karikatür yayınladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söz konusu karikatüre tepki göstererek "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek" dedi.

Daha önce İslam ve Türkiye'ye karşı yaptığı nefret söylemi içeren karikatürleriyle dünyayı ayağı kaldıran Charlie Hebdo, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal bir karikatüre imza attı. Söz konusu karikatürde "Ancak kaderimiz bizi ondan kurtarır" başlığı atıldı.

İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, skandal karikatür hakkında "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek" dedi.

Charlie Hebdo'dan skandal Erdoğan karikatürü! Cumhurbaşkanlığından tepki gecikmedi

FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki gösterdi. Altun sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.

"NE YAPARSANIZ YAPIN ERDOĞAN'I YILDIRAMAZSINIZ"

Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş. Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz" dedi.

İşte o sözde karikatür:

İletişim Başkanı Altun'dan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Bahadır Kaan Akbudak: Hastalıklı ruh hali güzelmiş :) Cevap Yaz 5 29 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Bunları görüp cehapa ya kim oy veriyorsa Allah bildiği gibi yapsın inşallah . Cevap Yaz 110 62 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Charlie Hebdo, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransız dergisi Erdoğan hakkında skandal karikatür yayınladı! Cumhurbaşkanlığından tepki gecikmedi - Son Dakika


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