CHP bayramlaşma programı belli oldu

Siyasi partiler arası bayramlaşmalar, bayramın 2'nci gününde gerçekleştirilecek. CHP'de İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet, bayramlaşma ziyaretine gelen 16 partiyi kabul edecek. CHP'yi; AK Parti, MHP, DSP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dan oluşan heyet ise aynı partilere ziyarette bulunacak.