CHP, 29'uncu maddeyi AYM'ye taşıdı - Son Dakika
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CHP, 29'uncu maddeyi AYM'ye taşıdı

18.10.2022 18:38

CHP, 29'uncu maddeyi AYM'ye taşıdıCHP, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29'uncu maddesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

CHP, 29'uncu maddeyi AYM'ye taşıdı

CHP, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29'uncu maddesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, hapis cezası ön gören 29'uncu maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için hazırladıkları dilekçeyi AYM'ye teslim etti. Ardından basın açıklaması yapan CHP'li Altay, Kanununun tümüyle ilgili hazırlıklarımız devam etmektedir. Bilahare süresi içerisinde yasanın, Anayasa'nın öngördüğü süre içinde de bu kanunun tamamını mahkemeye getireceğiz. 7418 sayılı kanunun 29'uncu maddesiyle Türk Ceza Kanunu'na 217A maddesi eklenerek 'halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu' ihdas ediliyor. Buna göre, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya, elverişli şekilde alenen yayan kimsenin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor. Bu, Anayasa'ya aykırıdır dedi.

Engin Altay, AYM'den, yaptıkları başvuruyu bekletmeksizin yürütmenin durması bakımından bir an önce ele almasını talep ettiklerini söyleyerek, Bu kanun Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi 'Dünya Milletler Ailesi' içinde demokrasi liginden düşürmekle kalmaz, kategori dışında tutar. Ligden düşmek bile değil. Dünya demokrasi liginde olmayız, kategori dışında kalırız. Yolsuzluklar konuşulmasın, rüşvet konuşulmasın, yoksulluk konuşulmasın, yasaklar konuşulmasın isteniyor. Bu gömlek bu millete dar gelir, yırtar atar. Türk siyaseti, bu zinciri parçalayacak demokratik kabiliyet ve olgunluktadır ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP, 29'uncu maddeyi AYM'ye taşıdı - Son Dakika

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