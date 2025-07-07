CHP'de 81 ilin il başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde saat 12.30'da başlayan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Bolu'daki otel yangını davasının ilk duruşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıya sonradan katıldı.
Toplantıda, güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı.
Son Dakika › Politika › CHP 81 İl Başkanlarıyla Toplandı - Son Dakika
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