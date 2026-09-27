CHP Abant'taki grup toplantısı sona erdi, Öztrak fon krizi için komisyon sözü verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bolu Abant'ta 3 gün süren TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı sona erdi. CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, "Partimizi Türkiye'nin makul partisi haline getireceğiz" dedi.

CHP'nin Bolu Abant'ta 3 gün süren TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Toplantı kapsamında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapanış konuşması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak ise basın mensuplarına toplantı kapsamında açıklamalarda bulundu. Öztrak, Türkiye'nin kurumsal ve ekonomik dayanıklılığının, bağımsızlığının, toplumsal birliğinin her zamankinden daha fazla güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Öztrak, "Böylesi bir dönemde, Kurtuluş ve kuruluşun partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, tarihsel sorumluluğuyla hareket etmesi şart. Cumhuriyet Halk Partisi, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, emperyalizmin biçtiği müstemleke gömleğini parçalayıp attığı, o büyük mücadelenin siyasi merkezidir" diye konuştu.

"Mağduriyetlerin giderilmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Son günlerde 'Fon krizi' olarak adlandırılan gündem için TBMM'ye bir araştırma komisyonu kurulması adına önerge verdiklerini dile getiren Öztrak, "Ayrıca TBMM bünyesinde, bu skandalla ilgili bir Araştırma Komisyonu kurulması için verdiğimiz önergenin, Meclis açılır açılmaz kabulünü bekliyoruz. Bu komisyon tüm partilerin katkısıyla kurulmazsa, biz grubumuzda kendimiz bir komisyon kuracağız. Mağduriyetlerin giderilmesinin, küçük yatırımcının parasına çökenlerin ve buna göz yuman sorumluların hesap vermesinin, sonuna kadar takipçisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, devlet yönetiminde güveni yeniden tesis etmeye, tüyü bitmedik yetimlerin her kuruşunun hesabını sormaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Temiz siyasetin, herkes için bağlayıcı kurallarla güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Öztrak, "Bunun için kapsayıcı bir Siyasi Ahlak Yasası'nı ülkemizin bekası için olmazsa olmazlardan biri olarak görüyoruz. Geleceğimizin teminatı, ülkemizin en önemli karşılaştırmalı üstünlüğü olan gençlerimizin yarınlara hazırlanmasını sağlayacak, rekabetçi üstünlüğe dönüştürecek, eğitim sistemimizde de çok derin bir tahribat yaşanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin bugün, güçlü kurumlara, yurttaşlarını ortak bir gelecek etrafında buluşturan, sorumlu bir siyaset anlayışına ihtiyacı var"

Eğitimde pek çok sorunun olduğunu kaydeden Öztrak, "Hiçbir ülkenin yarışta geride kalmayı göz alamayacağı, bir beka meselesidir. Türkiye genç nüfusunu, çağın gereklerine uygun yeteneklerle donatıp üretime katmadan, onlara insan onuruna yakışır bir hayat kurma imkanı sunmadan, geleceğe yürüyemez. Sürekli, sürdürülebilir ve hızlı bir biçimde kalkınamaz. Dünyada ve yaşadığımız bölgedeki dengeler yeniden kurulurken, tek kişilik rejimin milletimize yaşattığı iç içe geçmiş krizleri bitirmek için, Türkiye'nin bugün, güçlü kurumlara, yurttaşlarını ortak bir gelecek etrafında buluşturan, sorumlu bir siyaset anlayışına ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimizle kol kola iktidara yürümeye kararlıyız"

Öztrak, CHP'nin bu ihtiyaca cevap verebilecek tarihi birikime ve örgütsel güce sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sivas'ta milletin geleceğine sahip çıkan irade bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Siyaseti şahsi ikballerin devşirildiği bir pazar değil, millete hizmetin, liyakatin ve lekesiz bir vicdanın sahası olarak gören Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Grubu olarak; hesap vermek yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti partimizi, kendilerine siper etmeye kalkanlara karşı, partimize, 'Sırtımızda bagaj' diyen, 'Kapatmak, yok etmek lazım' diyen, kötü aklın temsilcilerine karşı, zorbalaşan iktidarın değirmenine su taşıyan siyaset erbabına karşı, partimize sahip çıkarak, Saray düzeniyle mücadele etmeye ve milletimizle kol kola iktidara yürümeye kararlıyız. Bunun için farklı görüşlerden yurttaşlarımızla, Türkiye paydasında buluşacağız. Partimizi bundan önceki genel seçimlerde olduğu gibi, herkesin gönül rahatlığıyla oy verebileceği, Türkiye'nin makul partisi haline getireceğiz. Gücümüz bundan 103 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimizin azim ve kararlılığıdır."