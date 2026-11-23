CHP açıklamasına göre Kılıçdaroğlu, DYP Genel Başkanı Küpeli'yi makamında kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'den yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DYP Genel Başkanı Cenk Küpeli'yi CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede ikili, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşme, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşti.
Kaynak: AA
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