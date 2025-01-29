CHP Aday Kriterlerini Açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Aday Kriterlerini Açıklayacak

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kriterler açıklayacak ve üyelerin oylamasına sunacak.

29.01.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin bir sonraki genel seçimde gösterilecek cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından "aday kriterleri" açıklanacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda açıkladığı CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin izleyecekleri yol haritasının detayları belli oldu.

MYK, Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yapılacak istişarenin ardından partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yürütülecek çalışmanın 3 ayda tamamlanması kararlaştırıldı.

CHP, bu süreçte ilk olarak cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için kriterler belirleyecek. CHP MYK'nin, cumhurbaşkanı adaylığı için anayasal şartların yanı sıra "CHP üyesi olmak" gibi bazı kriterler de getirebileceği belirtiliyor. Söz konusu kriterler açıklandıktan sonra belirlenecek adaylar, yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesinin takdirine sunulacak.

CHP, cumhurbaşkanı adaylarını, il ve ilçe örgütleri ile belirli alanlarda oluşturulacak sandıklarda üyelerin oyuna sunmayı planlıyor. Bu konudaki görüşler de MYK'de ele alınacak.

Parti üyelerince belirlenecek cumhurbaşkanı adayının, MYK ve PM'de görüşülüp parti grubu tarafından onaylanarak yapılacak bir sonraki genel seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Aday Kriterlerini Açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
09:46 Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham Onlarca ölü var Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Aday Kriterlerini Açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.