CHP Aday Kriterlerini Açıklayacak

Politika

CHP'nin bir sonraki genel seçimde gösterilecek cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından "aday kriterleri" açıklanacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda açıkladığı CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin izleyecekleri yol haritasının detayları belli oldu.

MYK, Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yapılacak istişarenin ardından partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yürütülecek çalışmanın 3 ayda tamamlanması kararlaştırıldı.

CHP, bu süreçte ilk olarak cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için kriterler belirleyecek. CHP MYK'nin, cumhurbaşkanı adaylığı için anayasal şartların yanı sıra "CHP üyesi olmak" gibi bazı kriterler de getirebileceği belirtiliyor. Söz konusu kriterler açıklandıktan sonra belirlenecek adaylar, yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesinin takdirine sunulacak.

CHP, cumhurbaşkanı adaylarını, il ve ilçe örgütleri ile belirli alanlarda oluşturulacak sandıklarda üyelerin oyuna sunmayı planlıyor. Bu konudaki görüşler de MYK'de ele alınacak.

Parti üyelerince belirlenecek cumhurbaşkanı adayının, MYK ve PM'de görüşülüp parti grubu tarafından onaylanarak yapılacak bir sonraki genel seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması bekleniyor.