CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı ve İlçe Adayları Tanıtıldı

CHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere ve ilçe adayları, düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Tutdere ve vatandaşlar, izletilen deprem görüntüleri esnasında duygusal anlar yaşayarak hıçkıra hıçkıra ağladı.
CHP Adıyaman belediye başkan adayları, bir düğün salonunda düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Programda, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ve sonrasında çekilen görüntülerin gösterimi de yapıldı. Gösterim esnasında salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı. Hüzünlü anların yaşandığı salonda sinevizyon gösteriminin ardından il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.
Burada konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, hep birlikte çalışacaklarını, Adıyaman için ilçeleri ve beldeleri için en güzel hizmetleri yapabilmek için gece gündüz demeden mücadele edeceklerini vurguladı.
Bu seçimin partiler üstü bir seçim olduğunu, Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırma seçimi olduğunu vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'ımızı çok seviyoruz, ilçelerimizi çok seviyoruz, beldelerimizi çok seviyoruz. 31 Mart seçimlerinde hep birlikte yeni bir yola çıkacağız. Bu yolculuk memlekete sahip çıkma yolculuğudur. AK Partili, MHP'li, İyi Partili, DEM Partili, Saadet Partili, Demokrat Partili, DEVA Partili, Gelecek Partili ve bütün partili kardeşlerime sesleniyorum, sizler Mayıs seçimlerinde siyasi tercihlerinizi partilerinize olan sevginizi gittiniz istediğiniz yere oyunuzu kullandınız. Sizin tercihleriniz başımızın üzerinedir, saygı duyuyoruz. Şimdi yeni bir dönem başlıyor, yerel seçimler partiler üstüdür. Bütün Adıyamanlıların düşüncesi, görüşü, fikri, geçmişi, rengi ne olursa olsun 31 Mart seçimlerinde Adıyaman'dan yana tercih yapma sorumluluğu ve zorunluluğu vardır. Artık şu Adıyaman sokaklarına baktığımızda, bu çaresizliğe baktığımızda artık parti günü değildir. Gün Adıyaman'a sahip çıkma günüdür. Bu anlayışla memleketime sahip çıkma adına, Adıyaman'a sahip çıkma adına gençlerimiz için, kadınlarımız için bu halka sahip çıkmak adına bu göreve talip oldum" dedi.
Adıyaman Belediyesinin halk tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Tutdere, "Adıyaman Belediyesini artık halk yöneltsin, birileri yönetmesin. Partiler yönetmesin, halk yönetsin belediyeyi. Gelin Adıyaman Belediyesini bütün partiler yönetsin, birlikte yönetelim ama Adıyaman'ı ayağa kaldıralım. Ben halkımla beraber, sizlerle beraber Adıyaman Belediyesini yönetmeye talibim sizleri de bu konuda göreve ve desteğe davet ediyorum. 31 Mart seçimleri parti günü değil, Adıyaman'a sahip çıkma günüdür" diye konuştu. - ADIYAMAN
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