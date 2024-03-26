CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Tutdere\'den Poster Çağrısı

Politika

CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, kendisine ait posterlerin sökülmesi üzerine bütün adaylara çağrıda bulunarak, "Bütün adaylar posterlerini göndersinler, seçim karargahıma asacağım" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında her akşam seçim koordinasyon merkezinde vatandaşla bir araya gelen Tutdere, Adıyaman Belediyesinin Cumhuriyet, Sümerevler ve Eskisaray Mahallerinde bulunan kendisine ait posterleri söktüğünü iddia ederek açıklamalarda bulundu.

Diğer partilerin afiş ve posterlerinin kaldırılmadığına dikkat çeken Tutdere, "Siz Tutdere'nin posterini kaldırabilirsiniz ama gönüllerdeki Tutdere sevgisini asla kaldıramazsınız. Bizler sükunetle, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkese de, tüm partilerden de aynı nezaketi ve aynı duyarlılığı bekliyoruz. Dün gece saat 00.00'da Adıyaman Belediyesi bazı bölgelerde afişlerimizi kaldırdı. Belediyeye de, diğer partili arkadaşlara da sesleniyorum, biz birbirimize tahammül edeceğiz. Biz hepimiz hemşehriyiz, diğer partililer hakkında da karar var, kimse o karara uymadı. Sadece Tutdere'nin posterini kaldırıyorlar. Siz Tutdere'nin posterini kaldırabilirsiniz ama gönüllerdeki Tutdere sevgisini asla kaldıramazsınız" şeklinde konuştu.

Seçim sürecini birlik ve beraberlik atmosferini bozmadan geçirmek istediklerinin altını çizen Tutdere, belediye başkan adaylarına, posterlerini CHP Seçim Koordinasyon Merkezine asma çağrısında bulundu.

Tutdere, "O kardeşlerimize çağrı yapıyorum. Duysunlar, biz herkesi seviyoruz, bütün adayların posterlerini göndersinler, seçim karargahıma asacağım. Hoşgörümüzle herkesi, bütün hemşehrilerimizi başımızın tacı yapıyoruz. Ben hepinizi seviyorum, birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman'ımıza sahip çıkacağız. Seçimi kazanacağız, Adıyaman değişecek, hepiniz hizmetle buluşacaksınız" diye konuştu. - ADIYAMAN