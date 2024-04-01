CHP Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Vatandaşlarla Buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik vatandaşlarla buluştu. Büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Özçelik konuşmasında " Çok büyük emekler verdiniz, çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz ve bugün Alanyamız'ın geleceğini değiştirdiniz. Yepyeni bir döneme girdik" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinin zafer coşkusunu, Alanyalılarla birlikte yaşadı. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyerek zaferini ilan eden Özçelik, Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi'nin bulunduğu Çimen Oteli'nin önünde kendisini büyük bir heyecan içinde bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Halkın yoğun ilgisi karşısında duygulu anlar yaşayan Özçelik'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, "Alanya'nın Umudu" ve "Osman Başkan" sloganları atıp ardından Andımızı hep bir ağızdan okudu.
"74 yıl sonra CHP'nin Alanya Belediye Başkanı oldum"
Seçim Koordinasyon Merkezi'nin balkonundan kalabalığa seslenen Özçelik, "74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alanya'da belediye başkanı sizler sayesinde oldum. Hep beraber kazandık. Sizlerden gurur duyacağınız bir oy atın istedim. Yaptınız, birlikte tarih yazdık. Çok büyük emekler verdiniz, çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz ve bugün Alanyamız'ın geleceğini değiştirdiniz. Yepyeni bir döneme girdik. Genel Başkanı Özgür Özel'e huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Kampanyamıza destek veren genler, annelere, babalara, çocuklara kısacası hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçilir seçilmez çalışmalarımıza başlayacağız. Mazbatamızı alıncaya kadar bir süre tebriklerinizi seçim ofisinde alacağım. Hepinizi tek tek öpeceğim, tek tek teşekkür edeceğim. Ne mutlu bize başardık" dedi.
"Seçimi tüm Alanya kazandı"
Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Osman Tarık Özçelik, "Değişimin gerçek adresi olan bize, desteğinizi ve teveccühünüzü en güçlü bir şekilde gösterdiniz. Antalya'da da Muhittin Başkanımız ile birlikte Alanya'da yapmak istediklerimizi Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işbirliği halinde gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz tüm sözleri tutacağımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Projelerimizi çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Alanya bizlere emanet" sözlerini de kullandı. - ANTALYA
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Başdeğirmen 53 bin 193, CHP adayı Atakan Yazgan 26 bin 902 oy aldı. Başdeğirmen'in öz geçmişi ise kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladığı, inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraştığı ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı bilgilerini içeriyor.
AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin 346 bin 190 oy alırken, CHP adayı Muzaffer Ertürk 255 bin 475 oy aldı. Şahin, Gaziantep doğumlu olup, iş hayatına Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde başlamıştır. AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan Şahin, 2014 yılından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Vedat Soner Başer, kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 691 oy alarak birinci oldu. AK Parti adayı Ercan Çimen ise 6 bin 140 oyda kaldı. Vedat Soner Başer, Gümüşhane'de doğmuş olup eczacılık eğitimi almış ve Türkiye Eczacılar Birliği İl Temsilciliği görevini üstlenmiştir.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre 28 bin 761 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hulus Özen ise 20 bin 362 oyda kaldı. Emrah Özdemir, 1980 doğumlu olup, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Nevşehir'de yapılan seçimlerde İYİ Parti adayı Rasim Arı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 579 oy alarak Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildi. AK Parti adayı Mehmet Savran ise 19 bin 785 oyda kaldı. Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğmuş olup, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Daha önce AK Parti'den seçilen Arı, 2019 yılında görevden alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı. Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun oldu ve 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 31 Mart 2019'dan bu yana Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçilen AK Parti adayı Emrah Özdemir, destek verenlere teşekkür etti. Özdemir, yaptığı konuşmada Niğde'nin kazandığını vurgulayarak, çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Partililer, kutlamalarla seçimin sonucunu kutladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
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