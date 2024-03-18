CHP Alanya İlçe Başkanı: Mitingde açılan DEM Parti pankartları provokasyondu - Son Dakika
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Politika

CHP Alanya İlçe Başkanı: Mitingde açılan DEM Parti pankartları provokasyondu

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CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya'da gerçekleştirilen mitingde açılan DEM Parti pankartlarına ilişkin açıklama yaptı. Kandemir, pankartı açanların alandan uzaklaştırıldığını belirtirken, provokatif eylemin kaydedilerek sosyal medyada yayıldığını ve hukuki süreç başlatıldığını ifade etti.

18.03.2024 21:26  Güncelleme: 21:30
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CHP'den Özgür Özel'in katıldığı mitingde açılan DEM Parti pankartlarına ilişkin açıklama

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir:

"Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik'in konuşması sırasında provakatif nitelikli iki pankart açıldığı fark edilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde CHP'nin gerçekleştirdiği mitingde DEM Parti'ye destek pankartlarına ilişkin açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, "Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik'in konuşması sırasında provakatif nitelikli iki pankart açıldığı fark edilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır" dedi.

Alanya'da bugün yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı mitingde İlçe Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik'in konuşması esnasında iki kişi tarafından " Selahattin Demirtaş'a selam olsun", " Osman Kavala'ya selam olsun" yazılı iki pankart açıldı. Mitingde açılan DEM Parti pankartları ilgili bir açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, "Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik'in konuşması sırasında provakatif nitelikli iki pankart açıldığı fark edilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır. Buna rağmen önceden planlandığı çok açık olan eylemin üçüncü bir kişi tarafından kayda alındığı ve bu kaydın bir partinin eski ilçe başkanı tarafından sosyal medyada dolaşıma sokularak yandaş bazı internet haber sitelerinde yayına sokulduğu görülmüştür. Provakatif girişim konusunda hukuk girişimleri başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Alanya İlçe Başkanı: Mitingde açılan DEM Parti pankartları provokasyondu
Kaynak: İHA

DEM Parti, Alanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Alanya İlçe Başkanı: Mitingde açılan DEM Parti pankartları provokasyondu - Son Dakika

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