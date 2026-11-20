CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, "CHP, vatan cephesinde olur ve burada hangi siyasi partinin olduğuna bakmaz. Ülkenin güvenliğine, geleceğine ve çıkarlarına bakar" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Basın Emekçileriyle Kahvaltı Buluşması'na CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım katıldı. Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Seçimlerin daha başlamadan parti içindeki ve altılı masadaki ayaklanmanın gerekçeleri mutlaka ortaya çıkartılmalı"

Adalet Bakanlığı'nın Artvin ve Çubuk soruşturmasını yeniden açması gerektiğini savunan Yıldırım, "Ankara'nın merkezinde bürokrasinin, bakanların, milletvekillerinin, emniyet güçlerinin olduğu bir ortamda 1 buçuk saat evde yakılmak tehdidiyle saldırılara maruz kalan Genel Başkanımızın hikayesi burada da bitmedi. Hak, hukuk, adalet yürüyüşünde, Kocaeli'nde, Körfez'de bombalı araçla bir saldırı gerçekleştirilecekti. Emniyet güçleri zamanında müdahale ederek bu saldırının da önüne geçti. Bunlar asla tesadüf olamaz. Bunlar asla Türkiye'deki örgütlerin tek başına yapacağı iş olamaz. Faillerin bulunması lazım. Bunların siyasi ayağının da ortaya çıkartılması lazım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 48.5 oy alan Genel Başkanımıza seçimlerin daha başlamadan parti içindeki ayaklanma ve altılı masadaki ayaklanmanın gerekçeleri mutlaka ortaya çıkartılmalı. Genel Başkanımızın etrafını ipek kozası gibi saran bir yapının örgütsel bağı kesilerek, partinin tavanıyla ilişkileri yok edilerek etrafında adaylık konusunda ağır baskıları yapan milletvekilleri, özel kalem, parlamento grubundaki grup başkanları ve vekilleri yeniden araştırılmalı. O günü hatırlarsanız, ayılıp bayılanlar, yere yatanlar, salya sümük ağlayanlar ve kendisini meclisin revirinde serum taktıranlar tek tek incelediğinde büyük operasyonun içinde olduklarını görürsünüz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde peçete kalmadı. Revirde serum kalmadı. Bunları videolara atarak Genel Başkana atanların Zoom'cu ve değişimcilerin tam da merkezinde olan arkadaşların olduğunu görürsünüz" diye konuştu.

"Genel Başkanımızı yeniden tek aday olarak kongre salonuna sokacağız"

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Ankara İl Örgütü'nün CHP'nin kurumsal yapısı ve genel başkanlığı muhafız alayı olduğunu belirterek, "Asla eğilmez, bükülmez, teslim alınamaz. Ankara İl Örgütü'nün hedefi partinin kurumsal yapısı içindeki tehlikeli unsurları temizlemek, partinin iktidar yolunu açmak için mücadele etmektir. Siyasi saltanat meraklılarına, sağda solda gereksiz konuşma yapanlara buradan örgüt olarak diyoruz ki partinin içinde artık asla siyasi saltanatınızı sürdüremeyeceksiniz. Söz, yetki, karar örgütündür. Örgütün iradesine kendini teslim etmeyen hiç kimse siyaseten yol alamayacaktır. Ankara İl Örgütü'nün iradesi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ankara İl Örgütü'nün iradesi partinin kurumsal yapısıdır. Biz Genel Başkanımızı yeniden tek aday olarak önümüzdeki günlerde kongre salonuna sokacağız. Yargıtay'da bekleyen bir dava dosyamızın sonucu henüz açıklanmamıştır. Ankara'daki muhakemenin dün vermiş olduğu kararla Yargıtay'daki kararında öne açılmıştır. Bu ay sonuna kalmadan büyük bir ihtimalle Yargıtay'dan karar çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olarak da seçim takvimimiz var"

Örgütlerin mahalle, ilçe, il ve büyük kurultay seçimlerine hazır hale geleceğini söyleyen Yıldırım, "Siyasi partiler yasasına muhalif olarak üyelerin seçtiği ya da kafasına göre parti meclisine 60'a, 80'e, 90'a, 150'ye, 160'a, 200'e çıkartma gibi bir lüksümüz yok. Bizim tüzüğümüz, yönetmeliğimiz var ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olarak da seçim takvimimiz var. Ancak bu arkadaşların parti meclisi 160'da kalmıyor. Bir de dışarıda eş başkanları var. Dışarıdaki eş başkanlarını da ortaya koyarsak bu sayının çok daha üst düzeyde olduğunu görürüz" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, Ankara İl Örgütünün talimat verilmesi halinde mahalle seçimlerine hemen başlayabilecek durumda olduğunu ve örgütün bu sürece hazır bulunduğunu belirtti. Büyük kurultayın ise büyük ihtimalle şubat ayının sonuna kadar gerçekleştirileceğini aktaran Yıldırım, kurultayın en geç 15 Mart'tan önce yapılacağını kaydetti.

"Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkisini kesmiş değil"

Mansur Yavaş ile ilgili açıklamada bulunan Fahri Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Mansur Yavaş siyaseti üfleyerek yapan, daha çok medyadan kaçan, kendine münhasır bir davranışı olan Belediye Başkanımız. Mansur Bey'i partiye getiren 3 kişiden biriyim ben. Mansur Beyi çok yakından tanıyorum. Sürekli de görüşüyorum. Partiden ayrılma noktasına getiren sebepler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısından kaynaklı değil. Partinin organlarında görev yapmış ya da ayrılmış, gitmiş, daha önceki parti yöneticilerimizden kaynaklı. Mansur Bey'i sürekli Cumhurbaşkanlığı adaylığında konuşturanlar, Mansur Bey bizim adayımız diyenler hayatın içinde sözlerinin yalan olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırı taleplerini reddettiği için ayrılmak zorunda kaldı. Ancak Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkisini kesmiş değil. Bizimle ilişkileri devam ediyor. Partinin kapıları kendisine açık. Bizim önemli, başarılı belediye başkanlarımızdan bir tanesi. Biz hiçbir belediye başkanımızın bu durumlara düşmesini talep etmeyiz" dedi.

"CHP, vatan cephesinde olur ve burada hangi siyasi partinin olduğuna bakmaz"

Yıldırım, Türkiye'deki siyasi ve bölgesel daralmaların olduğunu vurgulayarak, "Ulus devletlerin yeniden ayağa kalkışı ve emperyalist ve siyonistlere karşı mücadeleleri ulus devletlerinin sürüyor. Türkiye bu bağlamda bir ittifakın içinde olacaksa vatan cephesinde olur. İdare-i maslahatçılar ve mandacılarla yol yürümez. Bizim geleneğimize, partimizin kültürüne, tarihsel birikimine bu aykırıdır. Vatan cephesinde olur ve burada hangi siyasi partinin olduğuna bakmaz. Ülkenin güvenliğine, geleceğine ve çıkarlarına bakar" açıklamasında bulundu.

"Eğri ile doğru yan yana gelemez"

Seçim döneminde YENİ Parti ile CHP'nin bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Eğri ile doğru yan yana gelemez. Eğri ile doğrunun yan yana gelip oluşturduğu işten de hayır gelmez. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi kendi yoluna bakıyor. Kendi kadrolarıyla, kendi politikalarına ve kendi belediyelerindeki belediye meclis üyelerinin oradaki kendi görevlerine ifa ediyorlar. Bu belediyeler de doğruya doğru, eğriye eğri demeyi adet haline getirip çalışmalarını yapacaklar" ifadelerini kullandı.