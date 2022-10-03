CHP'li Kaya: "Milli eğitimde yapılan savurganlıkları doğru bulmuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Kaya: "Milli eğitimde yapılan savurganlıkları doğru bulmuyoruz"

03.10.2022 11:20
CHP'li Kaya: "Milli eğitimde yapılan savurganlıkları doğru bulmuyoruz"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "milli eğitimde yapılan savurganlıkları asla doğru bulmadıklarını" söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "milli eğitimde yapılan savurganlıkları asla doğru bulmadıklarını" söyledi.

Kaya, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sayıştayın her yıl düzenli olarak kurumları incelediğini ve ilgili raporlarını yayımladığını anımsattı.

Raporların sonuçlarının gereğinin yapılmasının önemli olduğunu ancak birçok kurumun bunu göz ardı ettiğini ileri süren Kaya, "Sayıştay raporlarında tespit edilen usulsüz uygulamaların Milli Eğitim Bakanlığında da mevcut olduğunu" savundu.

Kaya, "Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından temel eğitim ve ortaöğretim kurumları adına satın alınan demirbaşların okullara devrine yönelik olarak yapılan muhasebe kayıtlarının hatalı ve eksik olduğu tespit edilmiş. Bu ve benzer şekilde birçok faaliyette usulsüzlük mevcut. Sayıştay raporlarında çok açık ve net tespitler bulunmaktadır. Milli eğitimde yapılan savurganlıkları asla doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Sayıştay raporuna göre 138 bin 393 öğretmene ihtiyaç olduğunu; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu açığın kapatılması noktasında çaba sarf etmesini beklediklerini söyledi.

"Öğrencileri öğretmensiz bırakmaktan vazgeçin" diyen Kaya, "Gelin hep birlikte yeni bir öğretmen meslek kanunu çıkaralım. Yaşanan sorunu hep beraber çözelim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Yıldırım Kaya: 'Sayıştay'ın Tespit Ettiği Açığın Hala Kapatılamadığı, 77 Bin 734 Öğretmen Açığı Daha Olduğu Ortaya Çıkıyor' Yıldırım Kaya: 'Sayıştay'ın Tespit Ettiği Açığın Hala Kapatılamadığı, 77 Bin 734 Öğretmen Açığı Daha Olduğu Ortaya Çıkıyor' CHP'li Kılıç, muhtarlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi CHP'li Kılıç, muhtarlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Sayıştay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kaya: 'Milli eğitimde yapılan savurganlıkları doğru bulmuyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 16:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kaya: "Milli eğitimde yapılan savurganlıkları doğru bulmuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement