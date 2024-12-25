CHP, Asgari Ücret Değerlendirmesi İçin Toplanıyor

Politika

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP TBMM Grubu, saat 14.00'te, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere basına kapalı olarak genel merkezde toplantı yapacak.