CHP Aydın\'da Birlik Mesajı

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Saatçı, kentte birlik beraberlik içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesini değerlendiren Saatçı, "Muhalefetlik nasıl yapılır hep beraber yaşayacağız, birlik beraberlik içindeyiz, güçlüyüz. Bundan sonra çalışmalarımız her belediye meclisinin öncesinde toplantılarımız yapılacak, tartışılacak ve doğru şekilde hareket yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.