CHP'li Tezcan'dan, "Aydın'da jeotermal santral kurulması için vatandaşın bahçesinden atıldığı" iddiası

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'da jeotermal enerji santrali kurulması için acele kamulaştırma kararı alınarak, vatandaşların bağından, bahçesinden atıldığını öne sürdü.

Tezcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy Mahallesi'nde jeotermal enerji santrali kurulması için mahkemenin kararı bile beklenmeden, güvenlik güçleriyle vatandaşların tarlalarına girildiğini söyledi.

Mezeköy Mahallesi'nde birinci sınıf tarım arazisi olduğunu, hasadın bile beklenmeden vatandaşın bahçelerine ve tarlalarına girildiğini savunan Tezcan, "Mezeköylüyü kendi tarlasından, bahçesinden çiğneye çiğneye darp ederek attılar. Niye; bir jeotermal enerji santrali şirketinin menfaatleri için. Bir şirketin karı için, alnı terleyerek ekmeğini çıkarmak isteyen çiftçiler bir kere daha ayaklar altında ezilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Tezcan, burada yapılacak jeotermal santral için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na gerek olmadığına yönelik karar çıktığını ileri sürerek, "Elinizi vicdanınıza koyun, hangi vicdan bunun hesabını ödeyebilir, hangi vicdan bunu kabul edebilir. ÇED burada gerekli değilse, nerede gerekli olacak?" sorusunu yöneltti.

Burada Cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırma yapıldığını iddia eden Tezcan, "Vatandaşı, bağından, bahçesinden atıyorlar." dedi.