CHP'li Tezcan'dan, "Aydın'da jeotermal santral kurulması için vatandaşın bahçesinden atıldığı" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Tezcan'dan, "Aydın'da jeotermal santral kurulması için vatandaşın bahçesinden atıldığı" iddiası

24.08.2022 13:06
CHP'li Tezcan'dan, "Aydın'da jeotermal santral kurulması için vatandaşın bahçesinden atıldığı" iddiası

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'da jeotermal enerji santrali kurulması için acele kamulaştırma kararı alınarak, vatandaşların bağından, bahçesinden atıldığını öne sürdü.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'da jeotermal enerji santrali kurulması için acele kamulaştırma kararı alınarak, vatandaşların bağından, bahçesinden atıldığını öne sürdü.

Tezcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy Mahallesi'nde jeotermal enerji santrali kurulması için mahkemenin kararı bile beklenmeden, güvenlik güçleriyle vatandaşların tarlalarına girildiğini söyledi.

Mezeköy Mahallesi'nde birinci sınıf tarım arazisi olduğunu, hasadın bile beklenmeden vatandaşın bahçelerine ve tarlalarına girildiğini savunan Tezcan, "Mezeköylüyü kendi tarlasından, bahçesinden çiğneye çiğneye darp ederek attılar. Niye; bir jeotermal enerji santrali şirketinin menfaatleri için. Bir şirketin karı için, alnı terleyerek ekmeğini çıkarmak isteyen çiftçiler bir kere daha ayaklar altında ezilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Tezcan, burada yapılacak jeotermal santral için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na gerek olmadığına yönelik karar çıktığını ileri sürerek, "Elinizi vicdanınıza koyun, hangi vicdan bunun hesabını ödeyebilir, hangi vicdan bunu kabul edebilir. ÇED burada gerekli değilse, nerede gerekli olacak?" sorusunu yöneltti.

Burada Cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırma yapıldığını iddia eden Tezcan, "Vatandaşı, bağından, bahçesinden atıyorlar." dedi.

YORUMLAR
500
CHP'li Kaya: 'Eğitim-öğretim için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir' CHP'li Kaya: 'Eğitim-öğretim için öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekir' CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Tezcan'dan, 'Aydın'da jeotermal santral kurulması için vatandaşın bahçesinden atıldığı' iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 13:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Tezcan'dan, "Aydın'da jeotermal santral kurulması için vatandaşın bahçesinden atıldığı" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement