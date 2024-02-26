CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ\'ın değerlerini ve değerini biliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ ilçesinin değerini ve değerlerini bildiğini belirterek, hizmet alma noktasında kaybettiği zamanı kısa sürede telafi edeceklerini belirtti.
Yerel seçim çalışmalarına ev ziyaretleri ve gençler ile buluşma toplantıları ile devam eden, Cumhuriyet Halk Partisi Babadağ İlçe Belediye Başkan adayı Fuat Üstündağ, Babadağ İlçesi'nin sorunlarını, dertlerini, beklenen hizmetleri bildiklerini belirterek projelerini anlatmaya devam ediyor.
Tecrübeli ve çalışkan bir ekip ile yola çıktıklarına dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Babadağ İlçe Belediye Başkan adayı Fuat Üstündağ, Babadağ halkı ile birlikte el ele verip, projeleri ortak kararlar ve istişareler ile hayata geçireceklerini söyledi.
Denizli'ye en yakın ilçe olmasının faydasını henüz kullanamayan bir ilçe olduklarını belirten Fuat Üstündağ "Babadağımız değerlidir. Maneviyatı, gelenekleri, görenekleri ve değerleri ile apayrı bir bir ilçemizdir. Bunun yanı sıra doğası, havası, suyu, ve Denizli'ye olan yakınlığı da aslında büyük bir ayrıcalıktır. Bizler Denizli'nin arkasında, baba gibi dayandığı koca bir dağız. Bu değerleri artık Denizlililer ile buluşma vakti geldi de geçiyor. Göveçlik, Altındere, Mollaahmet, Kelleci, Babadağ güzergahından başlayan Denizli ile bağımız olan doğal güzelliklerimiz ile misafirlerimizi, güzergah boyunca ve ilçe merkezinde ağırlamak için çalışacağız. Mahallelerimizdeki, ürünlerimizi belediye olarak biz üreticimizden satın alıp, Babadağ'da üretilen ürünlerimizi, ilçe dışından gelen misafirlere sunacağız. Kültürümüzü, geleneğimizi, göreneklerimizi, güzelliklerimiz, sunacağız. Babadağ'ımız her alandaki değerleri ile artık marka bir ilçe yapmalıyız. Gelişen çağın getirdiği yenilikler ile ilçemizi hem tanıtım hem de e-ticaret ile gençlerimize yeni bir dünya açacağız. Hayalimiz çok, hedefimiz çok, bize Babadağ için bu projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi. - DENİZLİ
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