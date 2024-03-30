CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ\'ın talihini oylayacaklarını belirtti

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağı'n talihini oylayacaklarını belirtip, seçmenlerinden destek istedi. Üstündağ, Babadağ halkı ile bilirkte ilçenin talihini değiştireceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Babadağlı hemşehrilerinden destek istedi. Hemşehrilerine kullanacakları oyun Babadağ'ın talihini değiştirecek oy olduğuna dikkat çeken Fuat Üstündağ, "Babadağımız için çıktığımız bu yolda, artık karar verme vakti hemşehrilerimizindir. Şimdi karar verme zamanı. Şimdi hizmet yetkisini verme zamanı. Artık Babadağ için kaybedilen vakitleri hızlı bir şekilde geri kazanma zamanı, hizmet almalıyız. Bu uğurda bizler memleketimize hizmet etmek için, vefa borcumuzu ödemek için yola çıktık. Belediyeler siyaset üstü kurumlar olmalı, seçilen belediye başkanları parti rozetini çıkarıp, hizmet etmeli. Kimseyi ayırt etmeden, kimyesi ayrıştırmadan, sen ben demeden, herkese eşit olarak hizmet edeceğiz. Bizler bu uğurda Babadağ'a hizmet için yola çıktık ve Babadağ'ın talihini hep birlikte değiştirmek için yetki istiyoruz, destek istiyoruz. Babadağ marka olacak, Babadağ hizmet alacak. Babadağın talihini birlikte değiştireceğiz" dedi.

"Başkan adaylarını ölçün, tartın, iyi düşünün"

Seçmenlere mesaj veren Aday Üstündağ, "Değerli Babadağlı hemşehrilerimiz Babadağ sevdamız ile çıktığımız bu ulvi yolda, artık sandıkta karar verme vakti geldi. Bu güne kadar hasbel talih hayallerimizi, hedeflerimizi, projelerimizi, aslında dertlendiğimiz dertlere çözümü sizlere anlatmaya çalıştık. Evet bizler Babadağın dertleri ile dertlenen, Babadağı'ın kaybettiği hizmet vakitlerini, kalkınma vakitlerini geri kazanmak için bu yola çıktık. Hayalimiz daha çok huzurlu, bir Babadağ.Hayalimiz daha mutlu bir Babadağ. Hayalimiz üreten bir Babadağ. Hayalimiz Kazanan Babadağ. Hedefimiz kalkınan bir Babadağ. Bu uğurda çok çalışıp sizlere hizmet etme sözleri verdik. Bu sözümüzü tekrar etmek istiyorum. Belediye başkanlığımız boyunca kimseyi ayırt etmeden çalışacağıma öncelikli dertleri, istekleri geri çevirmeden bu uğurda gece gündüz hizmet edeceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Şimdi karar verme zamanı, şimdi sandıkta hizmeti oylama vakti. Şimdi Babadağın geleceğini oylama vakti. Şimdi hizmet edecek olan başkan adayını başkan yapma vakti. Başkan adaylarını ölçün, tartın, iyi düşünün" diye konuştu. - DENİZLİ