CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ\'ın tarımsal potansiyelini değerlendirecek

Politika

DENİZLİ(İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ'ın tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu, kaynakların en verimli şekilde değerlendireceğini ve yöresel ürünlerle markalaşmayı hedeflediğini söyledi.

Denizli'nin gözde ilçelerinden biri olan ve il merkezine en yakın ilçe olan Babadağ İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkan adayı Fuat Üstündağ, seçim çalışmalarına devam ediyor. Babadağ'ın doğal zenginliklerinden ve bereketli topraklarından bahseden Üstündağ, ilçenin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak adına yöresel ürünlerin önemine vurgu yaptı. Fuat Üstündağ, "Babadağımızın bereketli havası, bolluk veren dağları ile bu sezonun kuzu göbeği çıkmaya başladı. Bu değerlerimizi korumaya ve daha çok yetişmesini sağlamak için çalışacağız. Yöresel ürünlerimizi tek tek tespit edip, marka patent çalışmasını hızlı bir şekilde tamamlayıp, ürünlerimizi önce Denizli pazarına daha sonra ise bölge pazarına çıkaracağız. Fasulyemiz, domatesimiz, kestanemiz, cevizimiz, bamyamız, kavunumuz ve daha birçok sebze ve meyvemiz ile bolluk ve bereketli ilçemizi üretimde öncü yapacağız. Denizli'ye yakın olması sebebi ile öncelikle Denizli halkının daha yakından tanıdığı bir Babadağ hayalimiz var. Özellikle Göveçlik, Altındere, Mollahmet, Yeni Köy, Kelleci, Babadağ Merkez olmak üzere bu güzergahta yapacağımız desteklemeler ile Denizli halkımızı organik, lezzetli ürünlerimiz ile buluşturacağız. Babadağ'ın değerlerini ortaya çıkaracağız. Hem Babadağlı kazanacak, hem Denizlililer sağlıklı ürünler tüketecek" diye konuştu. - DENİZLİ