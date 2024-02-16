CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ Seçim Çalışmalarına Başladı

Politika

CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'un katılımı ile seçim çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Parti Meclis kararı ile Babadağ Belediye Başkan adayı olarak açıklanan iş insanı Fuat Üstündağ, seçim çalışmalarına başladı. Üstündağ'ın ilk seçim çalışması gününde CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Üstüdağ'ı yalnız bırakmadı.

Babadağ CHP İlçe Başkanlığı'nda toplanarak seçim çalışmasına start veren Ali Osman Horzum ve Fuat Üstündağ, ilçe de esnaf, pazaryeri ziyaretlerinde bulundu.

Parti binasında gerçekleşen ilk toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Fuat Üstündağ Babadağ İlçemizin değerine değer katan bir isimdir. Babadağın geleneklerine, göreneklerine sahip çıkan, Rahvan At yarışlarına öncülük eden, çeyrek asırdır bu geleneği yaşatan, büyük katkı veren isimdir. Atasporumuz atçılık için uğraşmış. Başkan yada bir sorumluluk almadan bu hizmetleri gönülden yapmış, Babadağ'a verdiği emekleri biliyoruz. Bu saatten sonra başkan olarak o vizyon ve misyon ile Babadağ'a değer katacağını, marka yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini biliyorum ve inanıyorum" dedi.

CHP Babadağ İlçe Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ ise gece gündüz çalışarak, kimseyi ayrıştırmadan, kapı kapı dolacaklarını belirterek ilçe örgütüne güvendiğini, seçimi kazanacaklarını söyledi.

Daha sonra CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ve CHP Babadağ Belediye Başkan adayı Fuat Üstündağ, ilçedeki esnafları ve pazaryerini gezdiler. - DENİZLİ