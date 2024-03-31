Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, sandıkları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Balıkesir'in Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi Ercan Kıvrak İlkokulu'nda sandık çalışmalarını yerinde inceleyen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretinde basın açıklaması yapan Başkan Adayı Akın şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir 20 ilçesinde gayet güzel bir seçim ortamı yaşanıyor, her şey yolunda gidiyor. Vatandaşlarımızın katılımları da gayet iyi hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu bir vatan borcu herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Bu süreçte herkesin oy kullanmasını gönülden istiyorum. Burada Balıkesirli hemşehirlilerimin iradesinin tam olarak ortada olması lazım. Aynı zamanda sandık görevlilerimizin, oy kullanan hemşehirlilerime oy kullandıktan sonrada oylarına sahip çıkmak için sandıkların sayımları bitene kadar başlarından ayrılmamalarını rica ediyorum herhangi bir yanlışlık olamaması için bu çok önemli. Pusulanın durumu ortada bu yüzdende okunan her oyun partisi ile birlikte okunması gerekiyor bu konuda da dikkatli olunmasını istiyorum." - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Sandıkları Ziyaret Etti - Son Dakika
Ankara'da 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oylarını kullanan vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarmak için parklara gitti. Ankaralılar, oylarını kullandıktan sonra Seğmenler Parkı'nda buluşarak baharın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, umutlu bir şekilde daha güzel günlerin gelmesini umut etti.
Çorum'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar açıldı. Oy sayım işlemi başladı.
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Zonguldak'ta saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan oy sayımı devam ediyor. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
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Bursa'da yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı ve sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.
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