CHP Bandırma\'da Kongre Öncesi Sıcak Gelişmeler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bandırma İlçe Başkanlığı'nda kongre öncesi hareketlilik yaşanıyor. Avukat Merve Polat, düzenlediği basın toplantısıyla ilçe başkanlığına adaylığını açıklarken, mevcut Başkan Mehmet Atak'ın da yeniden adaylık hazırlığında olduğu öğrenildi. Parti kulislerinde iki ismin yarışacağı kongre sürecinde gerginliğin artması bekleniyor.

CHP Bandırma İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Merve Polat, partideki geçmiş görevlerini hatırlatarak örgütü yeniden kenetleme ve daha kapsayıcı bir yapı oluşturma hedefinde olduğunu söyledi. Konuşmasına, Sındırgı merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara ise geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Polat, "Demokrasinin, adaletin ve eşitliğin sesi daha gür çıkmalı. Bu ses bizim sesimizdir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesidir" dedi.

Emekçi bir ailenin kızı olarak devlet imkanlarıyla eğitim aldığını belirten Polat, 15 yıllık avukatlık mesleğinin yanı sıra 2019-2024 yılları arasında Bandırma Belediye Meclis üyeliği, encümen üyeliği, meclis divan katipliği ve parti grup sözcülüğü yaptığını, seçim süreçlerinde aktif görev aldığını ifade etti. Adaylık kararında mevcut Başkan Mehmet Atak'ın teşvikinin önemli rol oynadığını dile getiren Polat, "Bu bir başlangıç. Birlikte yol yürümenin, yeniden kenetlenmenin, örgütümüzü hak ettiği güce ulaştırmanın başlangıcı" diye konuştu.

Öte yandan, mevcut İlçe Başkanı Mehmet Atak'ın yeniden adaylık kararı parti içinde farklı tepkilere neden oldu. Görev süresi boyunca parti içindeki kavgalar, küslükler ve bölünmelere karşı sessiz kalmakla eleştirilen Atak'ın, belediye meclis toplantılarında yaşanan sert tartışmalarda da sessiz kalması "arabulucu" rolünü üstlenmediği yorumlarına yol açmıştı. Parti kaynaklarına göre, kadın kolları ve gençlik kollarında yaşanan parçalanmalara rağmen Atak'ın, geçmişte dile getirdiği "Benden sonra kadın ilçe başkanı olsun, liyakatli olursa aday olmam" sözlerine karşın yeniden aday olması dikkat çekti.

Kongre öncesi iki adaylı sürecin parti içindeki tartışmaları derinleştirmesi, bölünmeleri artırması ve toplu istifa gibi gelişmelere yol açabileceği değerlendiriliyor. - BALIKESİR