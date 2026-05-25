CHP Bayramlaşma Programı Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Bayramlaşma Programı Ertelendi

25.05.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı 30 Mayıs'a ertelendi; ziyaret heyetleri belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programının 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'ye ertelendiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla gerçekleştirilmesi planlanan bayramlaşma programının 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'ye ertelendiğini bildirdi.

Sönmez ayrıca, 28 Mayıs'ta siyasi partilere yapılacak bayramlaşma ziyaretleri kapsamında kabul ve ziyaret heyetlerinin belirlendiğini açıkladı. Ziyaret heyetinde 28. Dönem Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, 26. Dönem Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 28. Dönem Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alırken, kabul heyetinde ise 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 28. Dönem Konya Milletvekili Barış Bektaş, 28. Dönem İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç'ın görev alacağı belirtildi.

Öte yandan, Sönmez, kurultay davasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, MYK üyelerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Bayramlaşma Programı Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:48:32. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Bayramlaşma Programı Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.