CHP, belediye başkanlarını kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti

CHP, belediye başkanlarını kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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CHP, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Konyaaltı ve Alanya belediye başkanlarını kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Karar, bu başkanlar hakkında disiplin sürecinin tedbirli şekilde yürütüleceği anlamına geliyor.
CHP, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.
Kaynak: İHA
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