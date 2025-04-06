CHP, Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi - Son Dakika
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Politika

CHP, Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi. Gezgin 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile tanınmıştı.

06.04.2025 12:03  Güncelleme: 12:23
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Saraçhane'deki protesto gösterilerine katıldığı sırada gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Berkay Gezgin, CHP'nin Parti Meclisi üyeliğine aday gösterildi.

ÖZEL BİZZAT DUYURDU

Alınan kararı CHP'nin bugünkü 21. Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat duyurdu. Özel şunları söyledi; "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin Parti Meclisi anahtar listemizde olacak."

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" CÜMLESİYLE TANINDI

Berkay Gezgin 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile tanınmıştı.

CHP, Berkay Gezgin\'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi

Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Berkay Gezgin, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih SARIOĞLU:
    olmuyor olmuyor! bak şöyle; datdirididdit daddirididdit daddirirdiddin diiidd did 16 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    Her şey çok güzel oldu sizin için pariste eğlenip geldiniz bu halkın parası ile konserlerde yediniz cüzzi rakamlar diyor 41 milyon için senin memur olarak o paralara ulaşman imkansız o paraya çüzzi rakam demen için öyle görmen için ne kadar servetin var 4 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Adamlar hırsıza sahip çıkıyor bizim millette reis te kusur arıyor gerekirse fabrikalar kapansın dolar 100 tl olsun altın gramı 20 bin TL olsun ekmek 200 lira olsun ama yine de sonuna kadar reissss. reis 1999 2008 arası kademeli emeklilik sistemini bekliyoruz duy sesimizi 0 5 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    işte buda taktik denir gençlerimiz yirtinir en azından bir memurluk yapalım diye bazıları gaydırı gubbak ile kimsenin hayal edemediği yere gelir 0 1 Yanıtla
  • Eşref Dadan:
    bu çocuk demekki CHPli imiş bugün biri çıkar bende akp dese ne diyecekler hani parti üstü bir konuydu geçin bunları 0 1 Yanıtla
  • Efem0909:
    Nerde hapishane olayı olan varsa CHP bir yerlere getirilmeye çalışılıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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