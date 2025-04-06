CHP, Berkay Gezgin\'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Saraçhane'deki protesto gösterilerine katıldığı sırada gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Berkay Gezgin, CHP'nin Parti Meclisi üyeliğine aday gösterildi.
Alınan kararı CHP'nin bugünkü 21. Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat duyurdu. Özel şunları söyledi; "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin Parti Meclisi anahtar listemizde olacak."
Berkay Gezgin 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile tanınmıştı.
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