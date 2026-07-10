CHP Bilecik'e Kazım Yağmur Atandı - Son Dakika
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CHP Bilecik'e Kazım Yağmur Atandı

CHP Bilecik\'e Kazım Yağmur Atandı
10.07.2026 17:41
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Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın iş adamı Kazım Yağmur, CHP Bilecik İl Başkanlığı'na atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığına, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen iş adamı Kazım Yağmur atandı.

Bilecik'te 30 Haziran günü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il yönetiminin fesih olduğunu duyurmuştu. Bu iller arasında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop bulunuyordu. Bugün yapılan MYK toplantısı sonrası Bilecik İl Başkanlığına iş adamı Kazım Yağmur'un atandığı duyuruldu.

"Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum"

Yağmur atama sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla CHP Bilecik İl Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Şahsımı bu onurlu göreve layık gören Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti meclisimize ve örgütümüze teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin ve CHP'nin değerlerine bağlı kalarak; bu görevi bir makam değil, Bilecik'imize ve ülkemize hizmet etme sorumluluğu olarak görüyorum. Bugüne kadar partimize emek vermiş tüm il başkanlarımıza, yöneticilerimize ve örgütümüzün her bir neferine teşekkür ediyor, emeklerini saygıyla selamlıyorum. Birlik ve beraberlik içinde, kapımız partimize ve ülkemizin aydınlık geleceği için emek vermek isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Bu görevin Bilecik'imize partimize ve güzel ülkemize hayırlı olmasını diliyor, destek veren tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bilecik'e Kazım Yağmur Atandı - Son Dakika

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