CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Gündoğan Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Gündoğan Balıkçı Barınağındaki esnafla bir araya gelen Mandalinci, çarşı esnafları dükkanlarında ziyaret etti. Programı kapsamında site yöneticileri ve sakinleriyle de toplantı gerçekleştiren Mandalinci, gelen talepleri çözüme kavuşturmak için gerekenin yapılacağını belirtti.
Mandalinci, ziyarette yaptığı açıklamada, mahalledeki kanalizasyon hattı eksikliğine ilişkin gelen sorular üzerine, konu üzerinde hassasiyetle durduklarını, Bodrum'un deniziyle, doğasıyla bir dünya markası olduğunu belirtti.
Kanalizasyon sorununun 5 yıl içinde çözülmezse denizlerin kirleneceğini doğal güzelliklerin de kaybolacağını ifade eden Mandalinci, "Temiz çevre, sürdürülebilir turizm diyorsak, burada milyon dolara evler satılıyorsa, sokakta vidanjörler olmamalı. Seçimin hemen sonrasında, 1 Nisan'dan itibaren kanalizasyona yönelik hazırlanan plan projeyi tamamlayıp, finansmanına bakacağız." diye konuştu.
Mandalinci, siyasetin 31 Mart'ta son bulacağını, herkesi kucaklayan hizmet anlayışının başlayacağını ifade etti.
Son Dakika › Politika › CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Gündoğan Mahallesi'nde Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyesi bir grup işçi, Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle oturma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yaparak maaşlara yeterli zam yapılmadığını ve geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini belirttiler. Türk-İş İzmir 3. Bölge Başkanı da seçim öncesi görüşmelerin tamamlanmasını arzuladıklarını ifade etti.
Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı. Vali Ahmet Hamdi Usta, güvenlik güçlerinin 55 kilo toz esrar, 5 kilo skunk, 2 kilo esrar ve 5 gram metamfetamin ele geçirdiğini açıkladı.
Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak'ın güvenli bir yer olmadığını belirterek, eski yapı stoku, deprem riski altındaki binalar ve güzergahların estetik görünüm kazanması gibi sorunları çözmek için projelerini açıkladı. Projeler arasında yer altı otoparkları, trafik rahatlatıcı önlemler ve Kültürpark'ın eski günlerine kavuşturulması bulunuyor.
Adıyaman'da yapımı son aşamaya gelen Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi'ni inceleyen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, bitme aşamasına gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yaman, ziyarette esnaf ve vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi. Ziyaretlere, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.
AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baybatur, programda yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimleri için sahada olduklarını ve Manisa için önemli projelerde adımlar attıklarını belirtti. Akkal ise seçimlerin sonuçlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geleceğini etkileyeceğini iddia etti.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale'de kurulacak Halk Ekmek işletmesi ile alım gücü düşük ilçe sakinlerine uygun ücretli ekmek hizmeti vereceğini açıkladı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine ormanlık alanda bulunan 2 kamyonette yapılan aramada 29 Afganistan uyruklu yabancı uyruklu yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?