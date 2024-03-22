CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Gençlere Destek Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, genç bir belediye başkanı olarak gençlerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti.
Turizm kenti Bodrum'dan yelken sporunda olimpiyat dereceleri alan milli takım sporcuları Yiğit Yalçınçitak ile Ecem Güzel'in çıktığını, yetersiz imkanlara rağmen Türkiye'nin gururu olan Aysu Türkoğlu'nun da önemli başarılara imza attığını ifade eden Mandalinci, "Bodrum'dan niye daha fazla milli sporcu, uluslararası başarılar elde eden sporcular çıkarmayalım?" ifadesini kullandı.
Başarının tesisleşmeyle mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Adayı Mandalinci, "Bu hizmetleri sunmak genç kardeşlerime borcum. Bu hizmeti sunacağım ki, başarının peşinden koşsunlar, vatanlarına, milletlerine faydalı olsun, başarılarıyla Bodrum'a gurur yaşatsınlar. Onların başarısının verdiği mutluluktan daha değerli ne olabilir ki?" diye konuştu.
"Bodrum'u spor kenti yapacağız"
Yalıkavak, Turgutreis ve Mumcular bölgesine yeni kapalı spor salonları ve yüzme havuzları kazandıracaklarını söyleyen Tamer Mandalinci, bu tesislerle gençlerin antrenman ve yeteneklerini geliştirme imkanlarının artacağını dile getirdi. Mandalinci, "Bu spor merkezleri ile vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam bilincine teşvik edeceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyacağız. Kentimizde bireysel ve takım sporlarını destekleyerek amatör sporculuğu profesyonel düşünce ile yönetecek ve Bodrum'u spor kenti yapacağız" dedi.
"100. Yıl Atatürk Stadyumu"
Bodrumspor futbol takımının 1.Lig'de önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Mandalinci, Bodrum'un spora ve sporcuya destek sağlama vizyonu kapsamında profesyonel ve amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek projeler ürettiklerini söyledi.
Bodrum 100. Yıl Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi ile spor altyapısının güçleneceğine dikkat çeken Başkan Adayı Mandalinci, "Sporun her alanında başarıya ulaşmak isteyen sporculara modern ve etkili bir ortam sunacağız. Bodrum'a yakışan bir spor kompleksi kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek isteyeceğiz. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Bodrum'un spor potansiyeli artacak ve kentimiz, spor merkezi haline gelecek. Bodrum 100. Yıl Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi hem sporculara hem de taraftarlara modern ve etkili bir spor deneyimi sunarak şehrimizin spor kültürünü zenginleştirecek" dedi. - MUĞLA
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