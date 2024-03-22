CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Gençlere Destek Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Gençlere Destek Olacak

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Gençlere Destek Olacak

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, genç bir belediye başkanı olarak gençlerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti. Mandalinci, Bodrum'u spor kenti yapacaklarını ve gençlerin spor yapma imkanlarını artıracaklarını söyledi.

22.03.2024 16:57  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, genç bir belediye başkanı olarak gençlerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti.

Turizm kenti Bodrum'dan yelken sporunda olimpiyat dereceleri alan milli takım sporcuları Yiğit Yalçınçitak ile Ecem Güzel'in çıktığını, yetersiz imkanlara rağmen Türkiye'nin gururu olan Aysu Türkoğlu'nun da önemli başarılara imza attığını ifade eden Mandalinci, "Bodrum'dan niye daha fazla milli sporcu, uluslararası başarılar elde eden sporcular çıkarmayalım?" ifadesini kullandı.

Başarının tesisleşmeyle mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Adayı Mandalinci, "Bu hizmetleri sunmak genç kardeşlerime borcum. Bu hizmeti sunacağım ki, başarının peşinden koşsunlar, vatanlarına, milletlerine faydalı olsun, başarılarıyla Bodrum'a gurur yaşatsınlar. Onların başarısının verdiği mutluluktan daha değerli ne olabilir ki?" diye konuştu.

"Bodrum'u spor kenti yapacağız"

Yalıkavak, Turgutreis ve Mumcular bölgesine yeni kapalı spor salonları ve yüzme havuzları kazandıracaklarını söyleyen Tamer Mandalinci, bu tesislerle gençlerin antrenman ve yeteneklerini geliştirme imkanlarının artacağını dile getirdi. Mandalinci, "Bu spor merkezleri ile vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam bilincine teşvik edeceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyacağız. Kentimizde bireysel ve takım sporlarını destekleyerek amatör sporculuğu profesyonel düşünce ile yönetecek ve Bodrum'u spor kenti yapacağız" dedi.

"100. Yıl Atatürk Stadyumu"

Bodrumspor futbol takımının 1.Lig'de önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Mandalinci, Bodrum'un spora ve sporcuya destek sağlama vizyonu kapsamında profesyonel ve amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek projeler ürettiklerini söyledi.

Bodrum 100. Yıl Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi ile spor altyapısının güçleneceğine dikkat çeken Başkan Adayı Mandalinci, "Sporun her alanında başarıya ulaşmak isteyen sporculara modern ve etkili bir ortam sunacağız. Bodrum'a yakışan bir spor kompleksi kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek isteyeceğiz. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Bodrum'un spor potansiyeli artacak ve kentimiz, spor merkezi haline gelecek. Bodrum 100. Yıl Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi hem sporculara hem de taraftarlara modern ve etkili bir spor deneyimi sunarak şehrimizin spor kültürünü zenginleştirecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Gençlere Destek Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:30 Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi BDDK limitleri güncelledi Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi! BDDK limitleri güncelledi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:33 Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 17:25:39. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Gençlere Destek Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement