CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: \'Sıkı sıkıya, daha da artan bir motivasyonla gümbür gümbür geliyoruz\'

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, CHP'nin biat edenlerin değil, Atatürk ilke ve inkılapları çizgisinde sorgulayan, mantıklı cevaplar arayanların partisi olduğuna vurgu yaparak, "Sıkı sıkıya, daha da artan bir motivasyonla gümbür gümbür geliyoruz" dedi.
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, önceki gün Bodrum-Merkez Yağhane Seçim Ofisi açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Tamer Mandalinci'nin yanı sıra, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, geçmiş dönem belediye başkanları, geçmiş dönem ilçe başkanları, belediyesi meclis üyesi adayları, partililer, vatandaşlar ve gazeteciler katıldı.
Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, açılış alanında kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığa verdikleri enerji için teşekkür etti. Çalışmalarına giderek artan sevgi bağı ve enerjiyle devam ettiklerini ifade eden Mandalinci, "Bu sadece benim değil, Bodrum'a gönül verenlerin, yerlisiyle ve yerleşeniyle işini kurup aşını kazanan, istihdam oluşturanın, katma değer katan herkesin yolu. Yolumuz açık olsun" dedi.
"Bizimkisi memleket meselesi, memleket sevdası"
31 Mart seçimlerini tarihi bir oyla kazanacaklarını dile getiren Tamer Mandalinci, mevki ve makam sevdasında olmadıklarının da altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:
"30 yaşında hizmet etmek için göreve talip olmuş kardeşinizi, sizin içinizden birini, Bodrum'a belediye başkanı yapacaksınız, hepinizden Allah razı olsun. Ben, bu yola çıktığımda aklımda tek bir düşünce vardı. Herkesi kucaklayan biri olarak insanların yüzünde bir nebze olsun mutluluk oluşturmak. Hizmet anlayışımızla her görüşe saygı gösteren ve bütün Bodrum'u kucaklayan, birleştiren bir belediye başkanı olmak. Belediye başkanlığı görevimde, içinizden biri, halkın çocuğu olarak yine aranızda olacağım. Hiçbir makam, mevki, koltuk sevdamız yok. Bizimkisi saf memleket meselesi, memleket sevdası. Böyle güzel topraklarda dünyaya geldik, borcumuz sadece ve sadece bu topraklara, memleketimize. Birleştirici olmak için yola çıktığınızda gerçekten birleştirici insanlar yanımda oluyor. Açılışa katılarak destek veren değerli siyasi büyüklerime çok teşekkür ediyorum"
"Biat edenlerin partisi değiliz"
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kırgınlıkların yaşanabileceğinin fakat bugün kırgınlık yaşamanın değil, yan yana olmanın zamanı olduğunun altını çizen Mandalinci, "Çünkü biz biat edenlerden değil, Atatürk ilke ve inkılapları çizgisinde soran, sorgulayan ve mantıklı cevaplar arayanların, hakkını arayanların partisiyiz. Ancak bugün kırgınlık yaşamanın değil, yan yana olmanın zamanı. Bugün yalana, çamura batmışların, Bodrum üzerine hayal kuranların 1 Nisan'da hayaliyle beraber Bodrum'dan gönderme günü. Bölüşürsek çok oluruz ama bölünürsek yok oluruz. Biz bir arada, sıkı sıkıya, daha da artan bir motivasyonla gümbür gümbür geliyoruz" diye konuştu.
Sadece Bodrum hakkının çıkarını ve menfaatini gözeterek, kimseye biat etmeden, kimsenin adamı, kulu, elçisi olmadan çalışacağını da vurgulayan Tamer Mandalinci, seçim için saha çalışmalarını sürdüren CHP Bodrum ilçe örgütüne, kadın ve gençlik kollarına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından meclis üyesi adaylarının katılımıyla seçim ofisi açılışı gerçekleştirildi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: 'Sıkı sıkıya, daha da artan bir motivasyonla gümbür gümbür geliyoruz' - Son Dakika
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, terör olayları, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik gibi konularda yapılan işlemleri açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, kadına yönelik şiddet, siber suçlar ve trafik kazaları gibi konularda da bilgi verildi. Vali Aksoy, ayrıca yerel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinin seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi 4 milyon 282 bin 718 olan seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, halkın makamı olacaklarını söyledi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, deprem sonrası yaraları sarmak ve yeni çarşı çalışmalarını hızlandırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece istismar siyasetiyle Mersin'in önünü tıkayanlara, kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler olduğunu belirterek, "Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir...
Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da yaşanan taşkınlar ve altyapı sorunları hakkında değerlendirmede bulundu. Tosun, Bodrum'un altyapı ve üstyapı noktasında 20 yıl geriden gittiğini belirterek, bu sorunlara bir dur demenin zamanının geldiğini söyledi. Ayrıca, projeleri hakkında bilgi veren Tosun, Bodrum'un daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.
CHP Genel Merkezi, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" şeklindeki sözleriyle başlayan parti içi krizde tüm adaylara eşit hizmet beyanname bildirisi gönderdi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, mesajında, 'Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenilediği Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, belediyelerin kadın hakları, eşit temsil, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadın istihdamının artırılması ve kreşlerin yapılması gibi konularda taahhütte bulunacaklarını söyledi. Ayrıca, tarım sektörünün küçülmesi ve çiftçilerin sorunlarına da değindi.
Sizin düşünceleriniz neler ?