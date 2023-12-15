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CHP Bolu Belediye Başkanlığına Tanju Özcan aday oldu - Son Dakika
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CHP Bolu Belediye Başkanlığına Tanju Özcan aday oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'nin, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek seçim öncesinde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere gerçekleştirdiği toplantının ardından Bolu Belediye Başkanlığı'na Tanju Özcan CHP'den resmen aday oldu.

CHP Bolu Belediye Başkanlığına Tanju Özcan aday oldu
15.12.2023 - 00:02,  Güncelleme: 00:04
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'nin, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek seçim öncesinde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere gerçekleştirdiği toplantının ardından Bolu Belediye Başkanlığı'na Tanju Özcan CHP'den resmen aday oldu.

CHP Parti Meclisi, belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce partiye geri dönüşü gerçekleşen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmen CHP Bolu Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı.

Başkan Özcan, sosyal medya hesabından adaylığıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına. Selam olsun, Atatürkçü, yurt severlere, ulus devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA
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