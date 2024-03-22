CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa İduğ\'u Eleştirdi

CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, katıldığı bir etkinlikte mevcut CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u eleştirdi. Eşki, "Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. Kasayı bitirmek istiyor. Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar" dedi.
CHP İzmir ekibi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne sayılı günler kala sürdürdükleri çalışmalar kapsamında dün Bornova'da bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Programda CHP önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin yanı sıra parti yöneticileri ve vatandaşlar yer aldı. CHP'nin Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki ise katıldığı programda Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a yönelik eleştirilerde bulundu.
Belediye'nin yağmur gibi adam aldığını, kasayı bitirmek istediklerini ve sabıkalı kişilerin işe alındığını iddia eden Eşki, şunları kaydetti:
"Çiçeğimi aldım, ziyarete gittim. Giderken de orada konuştuk. 'Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur' diyorsunuz. 'Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın' dedim. Yağmur yağar gibi işe adam alıyorlar. Cihan Güzel diye bir adam var, AK Parti 1. Sıra Yedek Meclis Üyesi. Ertürk başkana da hakaret etmişti. Arıyor, 'Çamdibi'nden 5 kişiyi getir işe alalım. 8 kişiyi getir, işe alalım' diyor. Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar, aklı sıra 'Ömer bunlardan korkar' diye düşünüyorlar. Ömer Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyon TL'ye fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için."
"Masa başına 200 bin liralık çantası olan kızı koymuşlar" diyen Eşki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bornova Belediyesi'ne bir sürü temizlikçi, parkçı, Fen İşleri'nde adama ihtiyaç var. Aradım, tehdit ettim. Bunları yapmayın bedeli ağır olur dedim. İnadına yapıyorlar. Cihan Güzel, Süleyman Soylu'ya 'reis gitme' diyen biri. AK Parti'li MHP'li biri. Ben CHP'liyim. CHP dışında da kimseye orada ne nefes aldırırım ne de başka bir şey yaptırırım."
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise "Gerilmeden, birbirimizi üzüp kırmadan konuşursak gerçekten sevinirim. Eleştirin, başımızın üstünde hiçbir sorun yok ama ne olur bunu yaparken saldırır gibi yapmayalım. Çünkü gerçekten şu anda ihtiyacımız olan şey birlik beraberlik, geleceğe dair hepimizde bir umut oluşması. Ben açıkçası bu görevi yapmak için belediye başkanlığına aday oldum. Yoksa insanlarla kavga edelim diye değil. Siyasi hassasiyetleriniz, öncelikleriniz sorgulanmamalı. Ömer başkanın burada söylediği şey zaten bizim söylemememiz gereken, aslında bilinmesi gereken bir şey. Biz partinin içinden gelen insanlarız" ifadelerine yer verdi. - İZMİR
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