CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dürdane Mahallesi\'nde yapılmayan projeleri eleştirdi

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dürdane Mahallesi'ne 5 yıl önce sözü verilen soğuk hava deposunun yapılmadığını belirterek, "Bu soğuk hava deposu bölgemiz köylerine hizmet edecekti, ne oldu, eser var mı? Sizlerden özellikle 31 Mart'ta seçime giderken bunları düşünerek gitmenizi istiyorum" dedi. Bozbey, bir parkın otoparka çevrildiğini duyunca, çocuklara da park ve halı saha sözü verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları çerçevesinde Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi'ni ziyaret etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş mahalle sakinlerine kısa bir selamlama konuşması yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in konuşmasından önce yanına gelen çocuklar mevcut parkın otopark yapıldığını dile getirerek, oyun parkı taleplerini iletti. Başkan adayı Bozbey de çocuklara park ve halı saha sözü verdi.
"Çocukların oyun oynayacağı alana ihtiyacı var"
"2019'da destek verdiniz ama o desteği şimdi en az ikiye katlayarak görmek istiyorum" diyen Bozbey, bunu istemeye hakkının olduğunu dile getirdi. 5 senede Dürdane'de hiçbir şey değişmediğini belirten Bozbey, "Bir çöp alınıyor, başka bir değişmedi. Dürdane'de çocukların oyun oynayacağı alana ihtiyacı var, yapılmadı. Gençlerimizin halı saha ve kulüp kurmaya ihtiyacı var, yapılmadı. Burada 70-80 tane pırlanta gibi gencimiz var. Bu gençler spor yapsınlar, başka yola mı sapsınlar. Bu gençlere, çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Soğuk hava deposu eleştirisi
5 sene önce soğuk hava deposu yapılacağını ama yapılmadığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bu soğuk hava deposu bölgemiz köylerine hizmet edecekti, ne oldu? Eser var mı? Sizlerden özellikle 31 Mart'ta seçime giderken bunları düşünerek gitmenizi istiyorum. Bunları düşünürseniz, bu köy çocuğu Mustafa Bozbey'e oylarınızı vereceksiniz. İşte o zaman hepimiz gülümseyeceğiz. Ama en önce çocuklar, gençler, sonra kadınlar ve hepimiz gülümseyeceğiz. Biz ne söylüyorsak yaparız. Nilüfer'de yıllarca söylediklerimizi yaptığımız gibi. Bilgi, birikim, tecrübemiz ve bu konuda yeteneklerimiz var. Hiç kimse bizimle bu konuda yarışamaz. Onlar varsın, çamur atsınlar. Yalanla, iftira ile uğraşmaya devam etsinler. Bunların hiçbirinin önemi yok. Onların attığı çamur, döner onları bulur. Bizler yola çıkarken, Bursa'nın sorun ve çözümlerini bilerek yola çıktık. Biz Dürdane'de kadınlarla ilgili sosyal alana ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve bunu da yerine getireceğiz. Onun için bizim köylerimiz artık mahalle statüsüne dönüştü ama halen bunu birileri görmezden geliyor. Bizler bunu birilerin gözüne soka soka köyleri ihya etmeyi, mutlu etmeyi hedefledik ve yola çıktık" dedi. - BURSA
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