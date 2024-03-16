CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey: Uludağ\'a sahip çıkılmalı

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın turizm açısından da geriye gittiğini savunarak, Uludağ'a sahip çıkılması gerektiğini yineledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi ilçesinin Alacahırka, Tahtakale, Hürriyet, İstiklal ve Adalet mahallelerinde seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyen Bozbey, 1 Nisan'dan sonra öncelik sırasına göre ihtiyaçların tamamlanacağının sözünü verdi. Bir yerde bağlama çalarak türkü de söyleyen Bozbey, kendisini dinleyenlerden tam not aldı.
Eğitim- Sen Bursa Temsilciliği'ni de ziyaret eden Mustafa Bozbey, insanların umutlarını yitirmemesi gerektiğini belirterek, "Umudumuz yoksa, ne sendikada başkan kalalım, ne sendikada üye kalalım ne de biz bu yolculuğa çıkalım. Biz bir umudu oluşturmak zorundayız. Mutlaka alanlarda olarak, insanlara neler yapacağımızı anlatmamız gerekiyor" dedi.
"Uludağ'ı korumak, kollamak zorundayız"
Uludağ'da neyin olacağını ya da olmayacağını bilmediklerini dile getiren Bozbey, "Şuan Alan Başkanlığı çatısı altında orada yapılan bir düzenlemenin bize ne getireceğinin kimse farkında değil. Bursa'yı besleyen su ve Türkiye'de satılan paketlenmiş suyun da yüzde 25'i o kaynaklardan elde ediliyor. Böyle bir alanı biz korumak, kollamak ve sahip çıkmak zorundayız. Uludağ'ı koruyamazsak yarın daha büyük sıkıntılar çekeriz. Bunlarla ilgili projelerimiz, programlarımız var. Bizler kentin sorunlarını katılımcı anlayışla çözebileceğimizi söylüyoruz. Biz buna Demokratik ve Katılımcı Yönetim Sistemi diyoruz" dedi.
"Turizm açısından da eksiye gitti"
Turizm açısından Bursa'nın eksiye gittiğini savunan Mustafa Bozbey, "Bundan 2 yıl önce 1.8 geceleyen turist varken, bugün bu sayı 1.4 ortalamaya düştü. İhracat konusunda Bursa ikinci sıradan dördüncü sıraya düştü" diye konuştu.
Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü; "Gittiğimiz yerlerde kentsel dönüşüm, trafik sorunundan önce insanların söylediği sorunların başında madde bağımlılığı geliyor. Bu konu eğitimi de ilgilendiriyor. Şehrin belirli yerlerinde bu çok önemli bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Hem devletin, hem yerel yönetimin katkı sunmasıyla, azaltılması ve bu konuya neşter vurması gerekiyor. Emniyet, Sağlık Bakanlığı önemlidir. İlgili birimler bu konuda çalışıyor ve çalışacaklardır. Burada yerel yönetimlerinde yapacakları var. O bölgeye spor, sanatsal faaliyetlerin icra edilebileceği yerler yapılırsa bu çocukları kötü alışkanlıklardan kopartabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
"Vatandaşın parası hiç edildi"
Bursa'ya yapılan bazı şeylerle ilgili eleştirilerini sürdüren Bozbey, "Stadyum yapıldı, ne kadar harcandığı belli değil. Örneğin T-2 hattı, çalışıyor fakat istenilen verimlilikte değil. Çünkü entegrasyonu yapılmamış, metrobüs sistemi ile olabilecek hat, tramvay yapılarak vatandaşın parası hiç edildi. Bursa'da yaşayan insanlar için gelen parayı doğru kullanılması gerekiyor" dedi. - BURSA
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