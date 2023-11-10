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CHP, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesinin iptali için AYM'ye başvurdu - Son Dakika

CHP, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesinin iptali için AYM'ye başvurdu

10.11.2023 18:25  - Güncelleme: 18:47

CHP, 7464 sayılı Kanun kapsamında emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağını belirterek, bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM karşısındaki Ahlatlıbel Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağını söyledi.

"EMEKLİLERE ÖDENECEK 5 BİN LİRA YETERSİZ"

Bütçe yetersizliği nedeniyle emekliye para verilemediği iddialarını hatırlatan Günaydın, emeklileri bu açlık sınırının altında yaşama mahkum etmenin açıkça zulüm olduğu değerlendirmesinde bulundu. Emeklilere ödenecek 5 bin liranın yetersiz olduğunu söyleyen Günaydın, çalışan emekliye bir ödeme yapılmamasının ise insan haklarına aykırı bir uygulama olduğunu savundu.

CHP, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvuru yaptı

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAKLAR

CHP olarak bu yasa TBMM'den geçerken her türlü muhalefeti yaptıklarını söyleyen Günaydın, 7464 sayılı kanunda yer alan ilgili düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını kaydetti. Açıklamanın ardından Günaydın, Anayasa Mahkemesine iptal dilekçesini sundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Gökhan Günaydın, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesinin iptali için AYM'ye başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesinin iptali için AYM'ye başvurdu - Son Dakika
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