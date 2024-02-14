CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Seçim Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Politika

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Seçim Çalışmalarına Başladı

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Seçim Çalışmalarına Başladı

CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, seçim çalışmalarına CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nda başladı. Güner, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

14.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:47
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, seçim çalışmalarına CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nda başladı.

CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, CHP'nin Çankaya İlçe Başkanlığını ve CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlk olarak CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Güner burada vatandaşlarla buluştu. Burada CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ile görüşen Güner, vatandaşlara kendisini destekledikleri için teşekkür etti. İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ise en yakın zamanda iki dönemdir Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen ile Hüseyin Can Güner'i bir araya getireceğini söyledi.

Güner daha sonra İlçe Başkanlığından ayrılarak CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Seçim Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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