CHP'de 7 il başkanı görevden alındı - Son Dakika
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CHP'de 7 il başkanı görevden alındı

10.07.2026 20:11
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de 7 il başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının gündeminde, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi, enflasyon ve parti içi meselelerin olduğunu aktardı.

NATO'nun Türkiye için en değerli kazanımının Savunma Sanayii alanındaki iş birlikleri olduğunu ifade eden Sarı, "Türk savunma sanayiinin özellikle insansız savaş araçları açısından gelmiş olduğu seviyenin aslında ne kadar önemli olduğunu bu zirvede teyit etmiş olduk. Avrupa'nın güvenliği olmadan NATO'nun güvenliğinin olamayacağı, Türkiye'nin güvenliği olmadan ve savunma sanayiinde Türkiye kazanımlarının Avrupa güvenliğinin bir parçası haline dönüştürülmeden de bir NATO güvenliği ve Avrupa güvenliği olamadığı teyit edilmiş oldu" şeklinde konuştu.

14 il için atama yapıldı

Sarı, önceki toplantılarda görevden alınan il başkanlarının yerine atamaların yapıldığını belirterek, "Bitlis ilimiz için Maarif Kızılağaç'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Aksaray için Cansu Bülbül, Bilecik için Kazım Yağmur, Denizli için Ayhan Oral, Diyarbakır için Sertaç Eke, Ağrı için İbrahim Varol, Iğdır için Halil İbrahim Artantaş, Kırıkkale için Mustafa Demirel, Manisa için Engin Uzun, Muğla için Halil Karahan, Muş için Sertaç Demirel, Nevşehir için Tayfun Ceyhan, Yozgat için Kazım Eli Açık, Tekirdağ için Erdoğan Kaplan arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

7 il başkanı ve yönetimi görevden alındı

Sarı, diğer iller için de gelecek haftalarda atamaların yapılacağını söyledi. Toplantıda görevden alınan il başkanları ve yönetimlerin olduğunu belirten Sarı, "Afyonkarahisar ilimizi ve merkez ilçemizi Giresun ilimizi, yani il başkanımızı, il yönetimimizi, disiplin kurulumuzu ve merkez ilçe başkanımızı, merkez ilçe yönetimimizi Trabzon ilimizi yine ve Ortahisar, yani merkez ilçe olan ilçemizi Yozgat ilimizi ve il yönetimimizi Burdur ilimizi ve il yönetimimizi Aydın ilimizi ve il yönetimimizi ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi, 7 tane ilimizi de görevden almış örgütü fethetmiş bulunuyoruz" dedi.

3 isim tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK'ye sevk edildi

MYK'de 3 ismin de ihraç edildiğini aktaran Sarı, "Daha önceki dönem İzmir il başkanlığımızı yürütmüş ama bundan önceki MYK'larda görevden alınmış Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli bir biçimde sevk etmiş bulunuyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de 7 il başkanı görevden alındı - Son Dakika

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