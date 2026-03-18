CHP'de Bayramlaşma Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Bayramlaşma Programı Açıklandı

18.03.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, Ramazan Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşma programını duyurdu.

CHP'de Ramazan Bayramı için bayramlaşma programı belli oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, bayramın ikinci gününde siyasi parti temsilcilerini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar'dan oluşan heyet kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Kadın kolları MYK Üyesi Ceyda Kaya ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Irmak Bal yer alacak.

CHP'yi ilk olarak DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP ve Demokrat Parti heyetleri ziyaret edecek.

MHP heyeti saat 12.10'da, Saadet Partisi heyeti saat 12.30'da, Anahtar Parti heyeti ise 12.50'de CHP ile bayramlaşacak.

Bayramlaşma programı, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi ile devam edecek.

CHP heyeti aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Bayramlaşma Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:11:20. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de Bayramlaşma Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.