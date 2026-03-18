CHP'de Bayramlaşma Programı Açıklandı

CHP'de Ramazan Bayramı için bayramlaşma programı belli oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, bayramın ikinci gününde siyasi parti temsilcilerini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar'dan oluşan heyet kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Kadın kolları MYK Üyesi Ceyda Kaya ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Irmak Bal yer alacak.

CHP'yi ilk olarak DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP ve Demokrat Parti heyetleri ziyaret edecek.

MHP heyeti saat 12.10'da, Saadet Partisi heyeti saat 12.30'da, Anahtar Parti heyeti ise 12.50'de CHP ile bayramlaşacak.

Bayramlaşma programı, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi ile devam edecek.

CHP heyeti aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.