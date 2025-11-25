CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak - Son Dakika
CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak

CHP\'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
25.11.2025 14:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28-30 Kasım'da Ankara'da yapılacak kurultay öncesinde perşembe günü Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. Özel'in 30 Kasım'da yapılacak PM üye seçimlerinde delegeye sunacağı anahtar listesinde değişikliğe gitmesi öngörülürken, bazı isimlere bugüne kadarki çalışmaları sebebiyle teşekkür edip yolları ayıracağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek CHP 39. Olağan Kurultayı öncesinde, perşembe günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelecek.

ÖNCE MYK SONRA PM ÜYELERİYLE TOPLANTI

Özel, 27 Kasım'da parti genel merkezinde ilk olarak MYK toplantısına başkanlık edecek. Saat 09.00'da basına kapalı yapılacak toplantıda, kurultay öncesi son çalışmalar değerlendirilecek. Özel, MYK'nin ardından PM üyeleriyle de toplantı yapacak. Saat 10.00'da Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantıda, 39. Olağan Kurultay için MYK tarafından hazırlanan çalışma raporu görüşülüp, karara bağlanacak.

BAZI İSİMLERE TEŞEKKÜR EDİP YOLLARI AYIRACAK

Genel Başkan Özgür Özel'in, olağan kurultay kapsamında 30 Kasım'da yapılacak PM üye seçimlerinde delegeye sunacağı anahtar listesinde, önceki kurultayların aksine değişikliğe gitmesi öngörülüyor. Bu nedenle genel merkezdeki toplantılarda MYK ve PM üyeleriyle bir araya gelecek Özel, bazı isimlere bugüne kadarki çalışmaları sebebiyle teşekkür edecek.

İL BAŞKANLARI GENEL MERKEZDE TOPLANACAK

CHP'de olağan kurultay kapsamında son seçilen il başkanları da genel merkezde toplanacak. 81 il başkanı, sırasıyla; İl Başkanları Toplantısı, Program Hazırlık Komisyonu Toplantısı, Tüzük Hazırlık Komisyonu Toplantısı ve Sonuç Bildirgesi Hazırlık Komisyonu Toplantısı gerçekleştirecek.

PARTİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİ PLANLANIYOR

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ilk günü olan 28 Kasım'da, hazırlanan parti programı delegelerin takdirine sunulacak. İlk gün ayrıca, PM üye sayısının 60'dan 80'e yükseltilmesi ile gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişikliklerin de yapılması planlanıyor. Böylece partinin kayıtlı 1300'ün üzerinde delegesi, yeni parti programının yanı sıra, parti tüzüğünde kendilerine sunulan bazı maddelerde değişikliğe gidilmesi için oy kullanacak.

Partinin 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olağan kurultayının ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması ve itiraz için 3 gün süre olacak. Kurultaydan sonraki ilk cumartesi CHP'nin Genel Başkanı, kurultayda belirlenen PM üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün genel merkezdeki PM toplantısı sonucu, yeni MYK üyeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA

Politika, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İnşallah listede baş hırsız Ekrem de vardır ama zannetmiyorum zaten bu da Ekrem’in Baş kâhyası 14 14 Yanıtla
    Haydar Ali Haydar Ali:
    Bırakın ne yapıyorlarsa yapsınlar, yeterki iktidar olup Başa gelmesinler.Ülkeyi Soyarlar.chp yi iyice ele geçirecekler. ama bu Halk herşeyi dümen ve Alavereyi iyi biliyor. 14 9
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    Ekrem başkan özgür ikinci adam ben öyle görüyorum talimatlar Silivri'den ozuramaz bile ekremsiz 6 4
  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    anca aydınlandı demekki ampül ışığında gördü bazı gerçekleri biraz geckaldin 3 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yollarını ayırdıklarının içinde acaba hırsız Ekrem de var mı dur ya bu onun dalkvuğu zaten O yoktur içinde 2 3 Yanıtla
  • Haydar Ali Haydar Ali:
    CHP'nin mevcut yöneticileri sizinle bu iş olmaz acilen milli 86 milyona hitap edecek bir genel başkan seçin bulun ne yapıyorsanız yapın onu getirin seçimlere öyle girin o kadar insanın içinde hiç mi kafası basan lider çıkaramıyorsunuz kimi hırsız kimi yolsuz kimi arkadan Hançerli yok kimi gidiyor il binasına sıçıyor. 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
