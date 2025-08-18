CHP'de Delege Seçimi Kavgası: İhraç Süreci Başlatıldı - Son Dakika
CHP'de Delege Seçimi Kavgası: İhraç Süreci Başlatıldı

CHP'de Delege Seçimi Kavgası: İhraç Süreci Başlatıldı
18.08.2025 21:09
Samsun'da CHP delege seçimlerinde çıkan kavgada sorumlular disipline sevk edildi, iki kişi tutuklandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Samsun'un Atakum İlçe Başkanlığı delege seçimindeki kavgayla ilgili olarak, "Hem parti müfettişlerimizin raporları hem de il başkanlığımızın raporları doğrultusunda olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak disipline sevk edildiler" dedi.

Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde çıkan kavgada yumruklar konuşmuş, kavgada CHP Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın yüzüne tekme gelmiş, kavga sırasında Ayhan Abdik (46) ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken CHP Sözcüsü Deniz Yücel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada MYK toplantısında konuyu görüştüklerini ifade etti.

"Kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildiler"

Sorumlu ve adı geçen kişilerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirten CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu olaylar bizim CHP olarak hiç istemediğimiz olaylar. Siyasetin rekabeti içerisinde bu rekabet zaman zaman sertleşebiliyor, istenmeyen noktalara gelebiliyor ama şiddetin hiçbir zaman gerekçesi olamaz. Şiddet kabul edilemez. Bugünkü MYK toplantısında bu konuyu görüştük. Bu olayda ismi geçen daha doğrusu olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişilerle ilgili bir disiplin süreci başlatıldı. Olayın hemen akabinde 2 parti müfettişimiz görevlendirildi. Hem parti müfettişlerimizin raporları hem de il başkanlığımızın raporları doğrultusunda olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak disipline sevk edildiler" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Deniz Yücel, Politika, 3-sayfa, samsun, Atakum, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Delege Seçimi Kavgası: İhraç Süreci Başlatıldı - Son Dakika

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
SON DAKİKA: CHP'de Delege Seçimi Kavgası: İhraç Süreci Başlatıldı - Son Dakika
