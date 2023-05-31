CHP'de genel başkanlık için adı geçen İmamoğlu'na bir rakip daha çıktı

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 2. tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ipi göğüslemesi sonrası Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora soktu.

KILIÇDAROĞLU DEVAM ETMEK İSTİYOR

Seçim sonrası birçok kesimden Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanlığı görevini bırakması çağrı yapıldı. Ancak Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaptığı açıklamada "Bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyerek devam edeceğinin sinyalini verdi.

İMAMOĞLU'NDAN "KOLTUĞU İSTİYORUM" MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakıp bırakmayacağı merak edilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir" diyerek göreve hazır olduğunun mesajını verdi. Ancak CHP içerisinde koltuğu isteyen tek kişi İmamoğlu değil.

ÖZGÜR ÖZEL DE GÖREVE TALİP

Özellikle seçim döneminde hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri ile gündeme gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de CHP Genel Başkanlığı koltuğuna talip olduğu gelen bilgiler arasında... Özel'in seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı son değerlendirmede "Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yapacağız" ifadelerine yer vermesi "Görevi istiyor" şeklinde yorumlanmıştı.

GÜRSEL TEKİN ALENİ BİR ŞEKİLDE İLAN ETTİ

Öte yandan eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de yaptığı açıklamada "Bizim fıtratımızda adam satmak yoktur ama sayın Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olmayı düşünebilirim" diyerek görevi istediğini aleni bir şekilde dile getirdi.