CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor

İYİ Parti'nin HDP desteği ile kazanılan belediyelerden usulsüz ihale aldığını iddia eden CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan bu kez de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çok çarpıcı itiraflar geldi.

İKİ CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİ İHRAÇ ETMEK İSTİYOR

Katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'nun 7 milyar TL'lik değer biçilen Swiss Otel'in arsasını satmak istediğini öne süren Yarkadaş, İmamoğlu'nun buna itiraz eden iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesi için de harekete geçtiğini belirtti.

"İMAMOĞLU 'BU BENİM ONUR MESELEMDİR' DİYOR"

Yarkadaş "Dün CHP'li belediye meclis üyeleri Abant'ta bu meseleleri tartıştılar. Ekrem Bey önümüzdeki günlerde iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesini istiyor, bunlar Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz. İmamoğlu 'Bu iki arkadaşın dosyası neden hala açılmadı bu benim onur meselemdir' diyor. Beni yaklaşık 7-8 meclis üyesi aradı 'İBB, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde 63 bin metrekare üzerine kurulu olan Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor' dediler." şeklinde konuştu.

7 MİLYAR TL DEĞERİ VAR

Yarkadaş şunları söyledi:

"Ekrem Bey mahkemenin satışını durdurduğu Swiss Otel'in arsasını satmak istiyor ve buraya ortalama 7 milyar TL'lik bir değer biçiliyor. Ekrem Bey bu dosyayı meclise getirdiğinde meclis bunu komisyona havale ediyor ve partiler burası satılabilir diye uzlaşıyorlar. Bugün bu satışa itiraz eden iki kişi uzun bir açıklama yaptı. 'Swiss Otel'in satışını AK Parti döneminde de doğru bulmadık, başkan değişti diye düşüncelerimizden vazgeçecek halimiz yok, İmamoğlu'nun bu tavrımızdan dolayı ihraç edilmemizi kabullenemiyoruz' dediler."