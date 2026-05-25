CHP'de Kriz: Vekilden Sorumlu Yönetim Eleştirisi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlara ilişkin, "Kasıtlı olarak polisin olaya müdahale etmesine yol açtılar. Bunun sorumlusu, o günkü yönetimde bulunan arkadaşlardır." dedi.

Öztürkmen, "mutlak butlan" kararı ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinde yaşananlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntülerin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Madem kendinizi grup başkanı olarak belirlediniz, genel başkanlık makamı boş kaldı, neden polisin içeri girmesi için beklediniz? Cumartesi sürekli heyetler konuştu. Bu sahneyi bilerek yarattılar. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki olsun diye yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın anayasanın amir hükmü gereğince herkesi bağlayacağına dikkati çeken Öztürkmen, kararın yerine getirilmesi için cumartesi akşam saatlerinden itibaren o günkü yönetimle sürekli irtibat halinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kararın uygulanması için görüşmek üzere genel merkeze gelmek istediğimizi söyledik. O arkadaşlar da bizi 'Bakalım, yapalım' diye pazar sabaha kadar oyaladılar. Pazar sabahı da görüşme yapmaya gittiğimizde bizi içeri almadılar. CHP tarihinde ilk kez CHP milletvekilleri CHP binasına alınmadı. Kasıtlı olarak polisin olaya müdahale etmesine yol açtılar. Bunun sorumlusu, o günkü yönetimde bulunan arkadaşlardır."

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in, en kısa sürede kurultay yapılmasına yönelik talebine değinen Öztürkmen, "Şu an bir Yargıtay süreci var, bir tedbir kararı var. Yargıtay süreci bitmeden parti kurultaya gidemez. Şu an tedbiren yönetiliyor partimiz." ifadelerini kullandı.