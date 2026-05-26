CHP'de Milletvekilleri Genel Merkeze Alınmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Milletvekilleri Genel Merkeze Alınmadı

26.05.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Yıldız, CHP milletvekillerinin genel merkeze alınmadığını ve sorumluların Özgür Özel olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, milletvekilleri kendi Genel Merkezi'ne giremedi. Bunun sorumlusu da başta Özgür Özel olmak üzere bütün oradaki arkadaşlarımız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na konutunda ziyaretler devam ediyor. Bu çerçevede CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak; Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Hüseyin Yıldız, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle CHP Genel Merkezi'ne gittiklerini belirterek, "Milletvekilleri olarak kendileriyle görüşmek istedik, içeri gitmek istedik doğal olarak. Bizim genel merkezimiz, biz de milletvekiliyiz. Oraya gidip, oradaki arkadaşlarımızla da görüşmek istemiştik. Ama üzülerek söylüyorum; ilk defa tarihte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri genel merkeze alınmadı" ifadelerini kullandı.

Yıldız, "İcra müdürü geldi oraya girmek istedi ve biz orada polislerin girmesini engelledik. Ne zamana kadar? Saat 15.00'a kadar. Arkadaşlar, bizimle görüşseydi, biz orada güzellikle çıkacaktık, orada da o olaylar olmayacaktı. Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. Tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, milletvekilleri kendi Genel Merkezi'ne giremedi arkadaşlar. Yani bizi içeri almadılar. Yani bunun sorumlusu da başta Özgür Özel olmak üzere bütün oradaki arkadaşlarımız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Yıldız, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Milletvekilleri Genel Merkeze Alınmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor İran'da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor
Bahçelievler’de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4 Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
AK Parti, bayramda CHP’yi ziyareti edecek AK Parti, bayramda CHP'yi ziyareti edecek
Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
18:16
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 19:43:44. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'de Milletvekilleri Genel Merkeze Alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.