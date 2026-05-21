CHP'de Olağan Kurultay Gerginliği

CHP kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Sayın Genel Başkanımız CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu durumdan birlikte el ele, müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecek" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile ilgili mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası, bazı CHP'li milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bir araya geldi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hep beraber kucaklaşarak, partide küskünlük olmadan, kenetlenerek iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Herkesin bilmesi gereken bir şey var. CHP siyaset üretecek, Türkiye'nin sorunlarına, bölgemizdeki sorunlara eğilen, daha fazla siyaset üreten bir parti haline gelecektir. Bu sürecin içinden güçlenerek çıkacağımızı söylemek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na partililerimizin, örgütümüzün, vatandaşlarımızın güvenmesini ve bu durumdan çıkmasını bilecek siyasi lider olduğunu bilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'PARTİMİZ İÇİN EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR'

Polat, yeniden olağan kurultay sürecinin başlamasıyla ilgili soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu bugün değil ama uygun gördüğü en doğru zamanda sizleri bilgilendirecektir. Partinin yetkili kurullarınca, partideki arkadaşlarla bir istişare süreci sonrasında partimiz için en doğru kararı verecektir. Biz milletvekiliyiz, görevimizin başındayız" diye konuştu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplanma kararı sorulan Polat, "Karar yayımlandıktan sonra resmi hesap da yetkili kuruluş da Sayın Kılıçdaroğlu ve 37'nci Kurultay'ımızda seçilmiş arkadaşlarımız" dedi.

'BAZI ARKADAŞLARIMIZ KOLTUKLARI İÇİN FARKLI AÇIKLAMALAR YAPABİLİR'

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Hem Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, hem il örgütleri ve ilçe örgütleri, hem parti meclis üyelerimiz hem de diğer bütün üyelerimizle beraber her konuştuğumuzda her görüştüğümüzde partimizi iktidara taşımak için birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğimiz fikrini her dönemde görüşmelerimizde belirtmiştik. Bu konuda bazı arkadaşlarımız sadece koltukları için farklı açıklamalar yapabilir, farklı düşüncesi olabilir, ona da saygı duyuyoruz. Ama şunu biliriz ki Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermeyen ve savaş alanında kurulan bir partidir. Hepimiz bu örgütün gençlik kollarından gelerek ve mücadele ederek buraya kadar geldik. Yani 103 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi vardı, yine var olacaktır" diye konuştu.

'KARARA SAYGI DUYARAK DEVAM EDECEĞİZ'

CHP'nin hedefinin her zaman iktidar olduğunu kaydeden Yıldız, "Önümüzdeki dönemde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde; Parti Meclisi üyelerimizle, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzla, il başkanlarıyla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla beraber tek hedefimiz iktidara yürümektir. O yüzden bugünden itibaren, alınan karara saygı duyarak hep beraber birlik içinde yola devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişi dahi asla ve asla bu partiyi terk edip gidemez. Bu parti yıllar önce kapandı ama yine mücadelemize devam ettik. Bugünden itibaren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun emrinde; grup, parti meclisi, il ve ilçe başkanları olarak ve tüm örgütümüzle beraber yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise "Sayın Genel Başkanımız, CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu Tweet'teki değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu durumdan birlikte el ele, müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecek" açıklamasını yaptı.