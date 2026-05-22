CHP'de Olağanüstü Kurultay Çağrısı

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Başkan Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti. Tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu hatırlatan CHP lideri Özel, olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. CHP lideri Özel, partililerin ve halkın bu beklentisinin kendisinin net talebi olduğunu ve bu konuda bir tavizinin olamayacağını iletti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kendisinin de partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Genel Başkan Özel de en uygun zamanın en erken zaman olduğunu belirtti" ifadeleri kullanıldı.