CHP'de Olağanüstü Kurultay Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Olağanüstü Kurultay Çağrısı

22.05.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, partideki öfkeyi dile getirerek olağanüstü kurultay talebini vurguladı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Başkan Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti. Tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu hatırlatan CHP lideri Özel, olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. CHP lideri Özel, partililerin ve halkın bu beklentisinin kendisinin net talebi olduğunu ve bu konuda bir tavizinin olamayacağını iletti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kendisinin de partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Genel Başkan Özel de en uygun zamanın en erken zaman olduğunu belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Olağanüstü Kurultay Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti

21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:43
Canlı anlatım: Finalde goller üst üste, penaltı kaçtı
Canlı anlatım: Finalde goller üst üste, penaltı kaçtı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 22:10:48. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'de Olağanüstü Kurultay Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.