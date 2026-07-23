CHP'de Yeni Parti Kurma Süreci Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Yeni Parti Kurma Süreci Başladı

23.07.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Emir, yeni partiye katılımlar sürdüğünü ve CHP'nin güçlenerek yola devam edeceğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni partiye ilişkin, "Şu anda da arkadaşlarımızın katılımları, resmi işlemlerin tamamlanması devam ettiği için giderek büyüyen, güçlenen ve meydanlarda milletten aldığı büyük destekte de görüldüğü gibi milletvekili grubumuzda da herkes görecek ki bambaşka bir yola çıkıyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının bireysel başvurusunda "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine" hükmettiğini anımsattı.

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, "Bundan sonra artık Sivas'ta yaşananın, yapılanın sıradan bir kalkışma, sıradan bir cinayet değil, tam tersine organize bir şekilde insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun kabul edilmesi gerekir. Hiç olmazsa devleti yönetenlerin bugünden itibaren Madımak'la yüzleşmesi, orada yapılanlarla hesaplaşması ve o süreçte korunanlar, kalkan olunanlarla ilgili öz eleştirisini yapması günüdür." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Emir, "20 bin liralık en düşük emekli aylığının 3 bin 552 lira artırılmasının vicdansızlık olduğunu" söyledi.

Emir, bugün Meclis'te gerçekleştirilen CHP TBMM Grubu'nun kapalı toplantısında, grup yönetimince alınması gereken mecburi kararları aldıklarını aktararak, "Prosedürün tamamlanmasını gerektiren kimi grup faaliyetlerinin grup denetimine sunulduğu, milletvekillerinin denetlediği ve ibra ettiği süreçler var. Bunları yapmak gerekiyordu. Bu işlemleri tamamladık ve mutlulukla ifade etmeliyim ki oy birliğiyle tamamladık." diye konuştu.

CHP'yle ilgili "mutlak butlan" kararı verilmesi sürecinde yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, "Biz baba ocağını terk etmemek üzere her türlü mücadeleyi yaptık, her türlü hukuki, siyasi başvuruyu yaptık." dedi.

Yaptıkları her girişimin engellendiğini savunan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle biz yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Bizim sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir ama bilinmelidir ki bu süreç bize umut bağlayan milyonları mutlu edecek, umutlandıracak bir noktaya kısa sürede gelecektir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını ve sonuca ulaşacağını bilsin, herkesin içi rahat olsun."

Yola çok güçlü çıktıklarını ifade eden Emir, "Şu anda da arkadaşlarımızın katılımları, resmi işlemlerin tamamlanması devam ettiği için giderek büyüyen, güçlenen ve meydanlarda milletten aldığı büyük destekte de görüldüğü gibi milletvekili grubumuzda da herkes görecek ki bambaşka bir yola çıkıyoruz." diye konuştu.

"Bazı arkadaşlarım da istemeden de olsa bu yanlışın parçası oluyor"

Emir, basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Özgür Özel liderliğinde yeni bir parti kurulması durumunda milletvekili sayısına göre Hazine yardımı yapılmasına" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Emir, "Böyle şey şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil ama Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir." yanıtını verdi.

"Yeni kurulacak parti için Meclis'te tahsis edilecek oda ve Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzenine ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir temasınız oldu mu?" sorusuna Emir, "Henüz böyle bir temasımız yok ama zaten Meclisin yerleşik uygulamaları bütün o yol haritasını açıkça gösteriyor. Orada yeni bir durum söz konusu değil." cevabını verdi.

Emir, "Yeni parti için bugün toplu istifa olacak mı?" sorusu üzerine, "Her kürsüye çıktığımızda 'Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.' diyoruz. Her defasında da bir sürü yalan, yanlış bilgi dolaşıma sokuluyor. Bazı arkadaşlarım da istemeden de olsa bu yanlışın parçası oluyor. Bizden duymadan hiçbir şeyin doğru olduğuna inanmayın." dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partinin kurulmasına ilişkin açıklamalarının ardından CHP'den kaç üyenin istifa ettiğine ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyleyen Emir, şunları kaydetti:

"Siyasete, sokağa, insanlara baktığınızda neyin ne olduğunu, partimizin bölünmediğini, güçlü bir başlangıç yaptığını ve çok yakın bir zamanda milletvekili grubu olarak da çok güçlü bir başlangıçla yolumuza devam edeceğimizi göreceksiniz. Yapılan her türlü spekülasyon, Genel Merkez'den yapılan her türlü algı çabasının saatler içerisinde darmadağın olduğu hepimizin malumudur. Onları kendi algı operasyonlarıyla, kendi iftiraları ve yanlışlarıyla baş başa bırakıyoruz."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Murat Emir, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Yeni Parti Kurma Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:56:52. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de Yeni Parti Kurma Süreci Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.