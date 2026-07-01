CHP'de Yeni Parti Tartışmaları - Son Dakika
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CHP'de Yeni Parti Tartışmaları

CHP\'de Yeni Parti Tartışmaları
01.07.2026 17:42
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Zeynel Emre, hukuksuzlukların son bulmaması halinde yeni çözüm yollarının gündeme gelebileceğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti kurulacağı tartışmalarına ilişkin, "Önceliğimiz bu hukuksuzluğun son bulmasıdır. Ancak bütün bu süreçlerin sonunda bu işgal son bulmazsa elbette yeni çözüm yollarımızla sizlerin karşısına çıkacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de eski MYK üyeleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Emre, toplantıda parti içinde yaşanan gelişmelerin, ekonomideki son durumun, NATO Zirvesi'nin ve önümüzdeki haftanın yol haritasının ele alındığını söyledi. Emre, mahkeme kararıyla göreve gelen parti yönetiminin hukuksuz uygulamalara imza attığını söyleyerek, "Geçtiğimiz günlerde antidemokratik bir şekilde 26 seçilmiş il başkanımız görevden alındı. Bu il başkanlarının parti hukuku açısından suçlanabilecek hiçbir durumu yok. Yerlerine ise yalnızca 6 il başkanı atanabildi. Birçok ilde teklif götürülen isimler il başkanlığını kabul etmiyor. Bu tablo bile yaşanan sürecin partide kabul görmediğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Görevden almaların ardından yapılan atamaların tesadüf olmadığını savunan Emre, geçmişte CHP'ye karşı farklı siyasi tutum sergileyen bazı isimlerin görevlendirildiğini ileri sürdü. Emre, bu atamaların partiyi zayıflatmaya yönelik bir anlayışın sonucu olduğunu belirtti.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KORUNMALI'

Önümüzdeki hafta Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin Türkiye açısından önemli olduğunu belirten Emre, zirve nedeniyle alınacak güvenlik tedbirlerinin hukuk ve basın özgürlüğünü zedelememesi gerektiğini söyledi. Bazı gazetecilerin zirveyi takip edecek basın listesine alınmadığını söyleyen Emre, "Güvenlik önlemleri elbette alınmalıdır; ancak hukuka ve basın özgürlüğüne riayet edilmesi de aynı derecede önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de hukuk güvenliğinin zedelendiğini belirten Emre, bunun ekonomik göstergelere de olumsuz yansıdığını ifade ederek, "Yargıyı muhalefeti sindirmek için bir araç haline getirirseniz yatırımcı ülkeden çekilir, ekonomik dengeler bozulur. NATO ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke Türkiye'dir" açıklamasında bulundu.

'ÖNCELİĞİĞİMİZ HUKUKSUZLUĞUN SON BULMASI'

Basın mensuplarının yeni parti kurulmasına ilişkin tartışmaları hatırlatması üzerine Emre, Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi gerektiğini belirterek, "Partimizin 2 milyon üyesinin iradesiyle göreve geldik. Önceliğimiz bu hukuksuzluğun son bulmasıdır. Ancak bütün bu süreçlerin sonunda bu işgal son bulmazsa elbette yeni çözüm yollarımızla sizlerin karşısına çıkacağız" dedi.

Emre, yapılan kamuoyu araştırmalarında CHP seçmeninin büyük çoğunluğunun Özgür Özel'in liderliğini desteklediğini belirterek, "Özgür Özel liderliğinde CHP'yi istiyorlar. Böyle bir ihtimal olmazsa da yine Özgür Özel liderliğinde yeni bir siyasi oluşumu destekliyorlar. Bu tablo bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zeynel Emre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Yeni Parti Tartışmaları - Son Dakika

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